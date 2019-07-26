Брод призвал СПЧ осудить митинг Навального у мэрии Москвы

Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод заявил, что совету следовало бы призвать либеральную общественность не выходить на несанкционированный митинг в субботу в центре столицы. Об этом правозащитник рассказал в интервью Федеральному агентству новостей.

«Было бы гуманным и справедливым СПЧ выступить с советом кандидатам не проводить несанкционированных акций и не нарушать общественный порядок», — отметил Брод.

Правозащитник обратил внимание на заявление председателя комиссии по гражданскому контролю за правоохранительными органами СПЧ Игоря Каляпина, в котором тот от имени совета говорит о том, что ночные обыски у оппозиционеров проводились якобы с целью давления, а оппозиция не мешала избирательному процессу.

«К сожалению, данное заявление продолжает недобрую традицию, заданную членом Совета Ильей Шаблинским. На совете эта тема не обсуждалась, консолидированной позициисовета по вопросу нет. Реплику нужно рассматривать как личную точку зрения члена совета Каляпина. Он фактически выступает в унисон с оппозиционными кандидатами о том, что комиссия должна регистрировать всех подряд», — раскритиковал Каляпина Брод.

По мнению собеседника ФАН, встреча группы оппозиционных кандидатов с Эллой Памфиловой продемонстрировала, что ЦИК не срывает выборы, а, напротив, перепроверяет жалобы незарегистрированных кандидатов. Поэтому критику в адрес избирательной системы Брод считает преждевременной.

«Когда Мосгоризбирком рассмотрит все жалобы и обращения, он даст обоснованный ответ. Если ответ не устроит кандидатов, они могут дальше обжаловать эти отказы в суде. Если все правовые механизмы будут исчерпаны, они смогут обращаться в Совет по правам человека», — пояснил правовой механизм собеседник ФАН.

На данном же этапе Совет по правам человека не может вмешиваться в ситуацию, он так же, как и ЦИК, наблюдает за рассмотрением жалоб и обращений.

Брод рассказал о встрече членов СПЧ с некоторыми оппозиционными кандидатами.

«Я не услышал, чтобы кто-то из моих коллег призвал дождаться рассмотрения жалоб Мосгоризбиркомом и не выходить на несанкционированный митинг, который будет являться нарушением законодательства, общественного порядка», — посетовал общественник.

Участники встречи пообещали, что члены СПЧ будут наблюдать за ходом проведения субботнего митинга.

«Ну а что ожидать от несанкционированного митинга? Он будет пресечен правоохранительными органами. Членам СПЧ необходимо удостовериться, что полиция соблюдает закон и пресекает несогласованные акции? Речь идет об этом?» — недоумевает Брод.

Печально и то, что некоторые члены Совета по правам человека «фактически солидаризировались с незарегистрированными кандидатами и используют их неправовые методы», добавил он.

«Не хотелось бы, чтобы Совет по правам человека перенимал эти сомнительные методы. За весь совет говорить не буду, это и не так. Но некоторые перенимают», — с сожалением констатировал собеседник ФАН.

При этом митинговая активность оппозиционных кругов, к сожалению, не снижается. Например, на митинге в Санкт-Петербурге, где некоторые выступающие применяли «не самый лучший опыт своих московских коллег».

«Митингующие ставили ультиматумы избирательной системе, занимались шантажом. Это печально. Это говорит о том, что оппозиция слаба и, не видя поддержки избирателей, прибегает к таким нечистоплотным методам давления», — пояснил общественник.

Субботний же митинг, который планируют провести у стен московской мэрии сторонники Алексея Навального, попросту опасен для москвичей.

«Это День Военно-морского флота. Возможно, в центре будут проводиться мероприятия, посвященные этой дате. Выходной день — это повод для москвичей и тысяч туристов погулять по центру столицы, посетить магазины. Мы знаем, что на площади перед московской мэрией традиционно проводят ярмарки, мероприятия», — рассуждает Брод.

То есть сторонники Навального хотят сознательно нарушить общественный порядок в российской столице.

«Эти люди вторгаются в пространство Москвы и перетягивают внимание на себя. Я бы сказал, что, по-моему, это антиреклама для этих оппозиционных кандидатов», — оценил поведение сторонников Навального Брод.

Навальнисты не думают о москвичах, о городе, о безопасности, а выходят «рвать на себе тельняшку перед мэрией».

«Это политический эгоизм», — резюмировал собеседник ФАН.

Напомним, после санкционированной акции протеста на проспекте Сахарова, прошедшей 20 июля, Алексей Навальный призвал своих сторонников выйти на улицы в эту субботу. Оппозиционеры требуют допустить до выборов в Московскую городскую думу кандидатов, которые не смогли заручиться необходимым количеством подписей.