Российская телеведущая Дана Борисова «обманула» СБУ с Крымом, но была «разоблачена», и теперь ей на три года запрещен въезд на Украину. По мнению члена совета при Госдуме Вадима Манукяна, дело Борисовой создало любопытный прецедент, который может означать, что Киев готов де-факто постепенно признать российский статус Крыма.

Недавно Дана Борисова посетила Киев, где успела серьезно разозлить украинских радикалов, но при въезде не стала сообщать, что раньше неоднократно посещала Крым. Напомним, Украина незаконно считает Крым «своей» территорией и требует, чтобы въезжающие в этот российский регион получали разрешение Киева.

Так что запрет на въезд на Украину был для Даны Борисовой, по ее словам, «прогнозируемым».

«Я, конечно, ввела их [украинские власти] в заблуждение, когда въехала в Киев, сказав, что не была в Крыму, — заявила телеведущая РИА Новости. — Я бывала в Крыму неоднократно, более того — снова туда собираюсь, и мама у меня там живет».

Борисова рассказала, что ездила в Киев сниматься в российском шоу, но, находясь там, постоянно опасалась неадекватных выходок украинских националистов, которых возмущало, что она снимается на фоне знаковых достопримечательностей украинской столицы.

По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна, Дана Борисова удачно поддела украинских радикалов, поддела киевские власти и, возможно, создала прецедент, связанный с посещением Крыма.

«Очень тонкий троллинг, — оценил поведение телеведущей Манукян в комментарии Федеральному агентству новостей. — Дана Борисова, конечно, прилично позлила украинских радикалов своим визитом в Киев и заявлениями о поездках в Крым. Но на самом деле на Украине складывается весьма любопытная ситуация. При [президенте Украины Владимире] Зеленском местные пограничники как бы «усыпили» свою бдительность и начали пропускать на Украину даже тех, кто регулярно бывает в Крыму. Правда, иногда таким людям постфактум все-таки блокируют въезд на Украину».

По мнению члена совета при ГД, это может быть признаком того, что при новом президенте Киев готов более прагматично подойти к «крымскому вопросу» и де-факто признать его российской территорией, что уже будет серьезным прогрессом.

«Надо бы попытаться повторить опыт Даны, — говорит Манукян. — Тем более, что на Украине я ни разу не был, а в Крыму за последние пару лет успел побывать аж шесть раз. Разумеется, обязательно поделюсь со своими подписчиками фотографиями достопримечательностей Киева, а затем сразу махну в Крым».

На самом деле неприятно осознавать, что и при Зеленском на Украине все так же тон задают радикалы, как это было при прошлом президенте Украины Петре Порошенко, говорит собеседник ФАН.

«Что касается Крыма, то, думаю, Владимиру Александровичу [Зеленскому] пора, наконец, отменить бездумные законы в отношении посещения полуострова россиянами. Потому что пока все это выглядит дико», — подчеркнул Вадим Манукян.

Крым воссоединился с Россией по итогам референдума весной 2014 года; как подчеркивают в Москве, это произошло в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Однако Украина, поддерживаемая своими западными покровителями, отказывается признать российский статус Крыма и подвергает незаконным репрессиям всех, кто посещает полуостров в обход киевских властей.