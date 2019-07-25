МЧС России доставило в Луганск гумпомощь с медикаментами

Луганск, 25 июля. Автомобили очередного, 85-го гуманитарного конвоя МЧС России доставили в Луганск 107,5 тонн груза, в составе которого в том числе медицинское имущество и медикаменты.

«Сегодня на территорию ЛНР сводной колонной МЧС РФ был доставлен 85-й гуманитарный конвой общим весом 107,5 тонн. В состав колонны вошли медицинское имущество и препараты. В ходе движения колонны внештатных ситуаций не произошло», — рассказал начальник Центра мониторингового восстановления МЧС ЛНР, подполковник Виталий Кучер.

Он отметил, что гуманитарный груз был оформлен в соответствии со всеми нормативными документами на территории РФ, а также на территории таможенной зоны ЛНР.

Министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко поблагодарила РФ за оказанную помощь для жителей Донбасса.

«Конвой — это всегда очень знаменательно, потому что он направлен для решения проблем медицины, решения проблем каждого нашего пациента, особенно хронических больных, которые находятся на постоянном жизнеобеспечивающем лечении», — отметила она.

Пащенко рассказала, что сегодня в конвое зашли шесть рефрижераторов и три КамАЗа. Они привезли аппараты для лечения и профилактики заболеваний новорожденных. Среди медикаментов огромное количество препаратов для лечения хронических заболеваний.

«Конвой сформирован таким образом, чтобы обеспечить препаратами наших пациентов, которые больны именно жизнеугрожающими заболеваниями и находятся на постоянном лечении», — отметила министр.

В гуманитарный груз вошли расходные материалы для проведения процедуры гемодиализа, препараты для лечения диабета, профилактики и лечения дыхательных расстройств у новорожденных, группа препаратов онкологической и психиатрической группы, а также прививочные вакцины и тест-системы для диагностики ВИЧ/СПИДа.