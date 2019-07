Харламов отпраздновал 6 млн подписчиков в Instagram фото в новом образе

Москва, 25 июля. Звезда Comedy Club Гарик Харламов отпраздновал шесть миллионов подписчиков в Instagram фотографией в новом образе.

Харламов поделился достижением в Instagram. На его страницу уже подписались шесть миллионов человек.

«Браво вам всем, — обратился он к поклонникам. — В связи с этим я решил стать Хайзенбергом. Say my name! Шесть миллионов — это круто. Едем дальше. Ни шагу назад. Позади пять миллионов, впереди — семь!»