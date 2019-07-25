Харламов отпраздновал 6 млн подписчиков в Instagram фото в новом образе

Москва, 25 июля. Звезда Comedy Club Гарик Харламов отпраздновал шесть миллионов подписчиков в Instagram фотографией в новом образе.

Харламов поделился достижением в Instagram. На его страницу уже подписались шесть миллионов человек.

«Браво вам всем, — обратился он к поклонникам. — В связи с этим я решил стать Хайзенбергом. Say my name! Шесть миллионов — это круто. Едем дальше. Ни шагу назад. Позади пять миллионов, впереди — семь!»

К посту он прикрепил свою фотографию в образе героя сериала «Во все тяжкие» мистера Хайзенберга. На снимке Харламов лысый, но зато с бородой и усами.

Подписчики звезды отметили, что похож он не только на Хайзенберга.

«Ленин после ссылки в KFC», — предположил его коллега по цеху Гарик Мартиросян, намекнув, что «облысевший» друг похож на потолстевшего вождя.

«Тут ты похож на извращенца», — звучал второй по популярности комментарий к фотографии.

«Траволта», — разглядели еще одно сходство подписчики Харламова.

«Лысая башка, дай пирожка», — посвящали пользователи соцсети «стихи» комику.

«Аж интересно, какое будет перевоплощение на семь миллионов…» — гадали интернет-пользователи.

«Отписка, теперь 5999999», — в шутку угрожали другие.

В апреле между Харламовым и Витасом произошла перепалка из-за шутки комика про певца. Исполнитель пристыдил юмориста за пошлый юмор и напомнил, что у того растет маленькая дочка, которая однажды ознакомится с творчеством отца. Витас выразил мнение, что деятельность Харламова «разрушает» молодежь.