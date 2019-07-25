Курс евро опустился ниже 70 рублей впервые с марта 2018 года

Москва, 25 июля. Курс евро опустился ниже 70 рублей в ходе вечерних торгов на Московской бирже. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

К настоящему моменту курс евро опустился на 0,76% по сравнению с данными вчерашних торгов. В настоящее время курс евро составляет 69,96 рубля. Последний раз курс евро опускался ниже отметки в 70 рублей в марте прошлого года. При этом в течение сегодняшнего дня евро опускался до отметки 69,95 рубля. Кроме того, было зафиксировано снижение курса доллара, который к вечеру на 0,49%. В настоящий момент курс доллара составляет 62,99 рубля.

По мнению финансовых аналитиков, падение курса евро связано с предстоящим заседанием Европейского центрального банка, которое пройдет 25 июля.