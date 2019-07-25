Ученые выяснили, чем опасен аспирин

Москва, 25 июля. Аспирин приносит больше вреда организму, чем пользы, предупредили ученые из Оксфордского университета. Об этом сообщило издание MedikForum.

Исследование, в котором приняли участие более 29 миллионов человек старше 40 лет, принимавшие аспирин каждый день, позволило выяснить, какие последствия ждут принимающих лекарственный препарат. В распоряжении ученых оказались данные за весь 2017 год. 6,6 миллионов человек из 29 миллионов употребляли аспирин без каких-либо рекомендаций врачей в качестве профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Как оказалось, аспирин значительно увеличивает риск внутренних кровотечений. Кроме того, ученые пришли к выводу, что резкий отказ от лекарства для разжижения крови существенно повышает риск инфаркта.

В то же время исследователи отметили, что люди старшего возраста, которые уже столкнулись с инсультом и инфарктом, могут продолжать ежедневно употреблять аспирин. Однако, по их словам, необходимо также использовать другое лекарство для снижения риска кровотечений.

Ученые из Оксфорда отметили, что согласно статистике, только в Британии аспирин ежегодно вызывает по 20 тысяч кровотечений, которые приводят к 3 тыс. смертей.