Журналистка из США пришла в восторг от московского McDonalds

Москва, 25 июля. Журналистка Business Insider Кэти Уоррен провела необычный эксперимент, сравнив ассортимент и качество обслуживания ресторана быстрого питания McDonald's в Москве и Нью-Йорке.

Результат превзошел все ожидания. Московский McDonald's оказался лучше нью-йоркского буквально по всем параметрам. Американка пришла в восторг как от разнообразия меня, так и от качества обслуживания.

Она с сожалением отметила, что не нашла ресторане безумной русской экзотики, вроде бургера с икрой или «МакФлурри» с водкой. Зато тут оказался итальянский раздел, чем не может похвастаться американский фастфуд. Так, например, в Москве можно заказать пирожок по-итальянски «Панини-Тоскана» и напиток «Мохито Итальяно». Ассортимент морепродуктов также оказался гораздо более шире, чем в США, пишет «ИноСМИ».

Если в американском McDonald's любители даров моря могут довольствоваться только бургером «Филе-о-фиш», то в российском на выбор посетителей представлены также креветки в панировке, ролл с креветками и ролл с рыбой.

Стоит ли говорить, что при всем своем разнообразии меню московского McDonald's еще и дешевле. Так, например, классический набор «Мак Комбо» (Биг Мак, картошка фри и «Кола») обошелся Уоррен в 204 рубля. В то же время за «Мак Комбо» в Нью-Йорке ей пришлось бы отдать 9 долларов и 79 центов, что эквивалентно 617 рублям.

Обслуживание тоже приятно впечатлило журналистку. Стоящие в зале терминалы самообслуживания позволяли сделать заказ на английском языке, а само блюдо готовилось меньше минуты.