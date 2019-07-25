Украинские рэкетиры «кошмарят» богатых земляков в Европе

Киев, 25 июля. Украинцы обложили данью своих богатых соотечественников в Европе. О рэкетирах, орудующих в крупнейшей украинской диаспоре в Чехии сообщили специалисты Национального центра по борьбе с организованной преступностью (НЦБОП).

Жертвами граждан Украины, которые занимаются этой преступной деятельностью, становятся прежде всего их же земляки, которые занимаются бизнесом в Чехии. Криминальные элементы «кошмарят» бизнесменов и требуют платить за услуги их «охраны», а если украинские предприниматели отказываются это делать, преступники угрожают им или членам их семьи, проживающим на Украине. По данным НЦБОП, подобной деятельностью украинские рэкетиры занимаются с 2018 года во всех регионах Чехии, кроме Центрально-чешского, Устецкого и Карловарского краев. По различным оценкам, украинская диаспора в Чехии насчитывает от 120 до 140 тысяч человек, пишет газета «Взгляд».

Отметим, что и на самой Украине «лихие девяностые» уже давно правят бал, и единственный способ не стать жертвой крепких парней с битами — не заниматься бизнесом вообще. Бывший начальник уголовного розыска милиции Василий Кравчук в комментарии порталу РИА Новости Украина ранее заявил, что рэкет в стране действительно возродился, но правоохранители в этом, как ни странно, не видят проблемы и тем самым потворствуют его процветанию. Да и украинцы не верят полиции и не обращаются за помощью, старясь решить проблему самостоятельно.

По данным портала, на Украине группы рэкетиров собираются в основном из бывших бойцов добробатов. В 2018 году в полицию постоянно сообщали о поджогах и подрывах автосалонов, аптек, даже домов. У всех пострадавших перед нападением требовали тысячи кровных долларов.