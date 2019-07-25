Трамп вырвал у «глубинного государства» перемирие ради спасения США от дефолта

Как старушка ни болела, а все-таки померла. Как ни грозили Дональду Трампу якобы грядущим в сентябре дефолтом, а Конгресс США все-таки до каникул собрался и — проголосовал за повышение лимита федерального долга сразу на два финансовых года, до 1 октября 2021 года. То есть до конца первого срока действующего президента США и с 10-месячным запасом для следующего, кто бы им ни стал.

И лично у меня почему-то есть подозрения, что «Большой Дональд» так постарался не для своих оппонентов из Демократической партии, а для себя, любимого.

Впервые с начала своего президентства он получил финансовый «карт-бланш» — тот самый, которым его предшественник Барак Обама пользовался на протяжении почти всех восьми лет пребывания в Белом доме, за исключением периода 1—17 октября 2013 года, когда решался вопрос о продлении полномочий Федеральной резервной системы после столетнего юбилея ее работы.

Ряд источников глухо намекает на то, что Обама тогда «зафордыбачил», требуя за свою подпись очень повышенной благодарности, но, увидев перспективу вообще остаться без бюджета и денег, быстро сдал назад.

45-го президента США, как известно, «прессовали долларом» два с половиной года. И вот, теперь никакого пресса больше не будет: Трамп вырвал у «глубинного государства» (Deep State) спасение США от дефолта доллара. Как воспользуется «Большой Дональд» этой новой для себя ситуацией — очень большой вопрос и очень большая проблема.

Но гораздо интереснее мотив совершенной сделки (а в том, что налицо сделка, никаких сомнений нет). На каких основаниях Трамп и «глубинное государство» пришли к нынешнему компромиссу? Возможных вариантов здесь всего три, и каждый из них не отрицает, а скорее дополняет остальные. То есть не исключено и даже предполагается, что они «сыграли» все вместе.

Первый вариант предполагает, что Трамп — возможно, на волне «Пиццагейта», педофильского скандала вокруг миллиардера Джеффри Эпштейна, — «додавил» главных заказчиков той травли, которой его подвергли после победы на президентских выборах 2016 года.

Здесь необходимо вспомнить некогда нашумевшее дело Моники Левински: тогда Биллу Клинтону при помощи своей жены Хиллари удалось избежать импичмента. Но если завтра вдруг будет доказано, что чета Клинтонов была, помимо прочего, «повязана» на почве совместных сексуальных перверсий с несовершеннолетними, — то не только их лично, но и Демократическую партию не спасет уже ничто.

В этих условиях финансовый карт-бланш на два года для «Большого Дональда» выглядит вполне разумным, пусть даже ценой в два с лишним триллиона долларов, «отступным».

По второму варианту, напротив, оказавшись перед перспективой: а) дефолта; б) войны с Ираном; и в) не удивляйтесь — того же «Пиццагейта», сам Трамп «запросил мира» и отзовет две президентские кандидатуры в совет управляющих ФРС. Речь идет о представителе США в ЕБРР Джуди Шелдон и исполнительном вице-президенте Федерального резервного банка Сент-Луиса Кристофере Уоллере, которых могут заменить на более удобные для «глобального финансового интернационала» фигуры. Или же Трамп даст им другие «вводные», исключающие любые попытки возврата к «золотому стандарту».

Наконец, по третьему варианту, где-то очень «наверху» — может быть, в том же «Фининтерне» — было принято решение прекратить затянувшуюся свару на тонущем корабле США, поскольку та обошлась уже чрезвычайно дорого, а в ближайшей перспективе вообще грозит утратой гегемонии как «империи доллара», так и всего «коллективного Запада».

С этой-то целью и был инициирован арест Эпштейна как самое внятное предупреждение обеим сторонам конфликта: и «трампистам», и «клинтоноидам». Мол, из-за грозящей засухи в долларовых джунглях объявляется «водяное перемирие», так что договаривайтесь между собой по-хорошему как хотите, а нет — пеняйте на себя…

Выгодно ли все это для России? В общем и целом — конечно, нет. Потому что те силы, которые с конца 2016 года уходили в Америке на «разборки» между противниками и сторонниками Трампа, теперь, после такого финансового game over, могут быть использованы в других целях. В том числе — в целях дополнительного давления на нашу страну.

Санкции санкциями, информационная война информационной войной, но вот разжигание внутриполитических конфликтов, с использованием «горючего» социального материала и активизацией прозападной «агентуры влияния» во всех слоях российского общества, а также технологических и прочих «закладок», — это чрезвычайно серьезная угроза. Которую теперь, хочешь не хочешь, а придется не упускать из виду.