Террористы ИГИЛ* направили удар на экономику Сирии

Террористы «Исламского государства»1 выбрали в последние месяцы новую тактику борьбы в Сирии, сосредоточив свои удары на объектах экономической инфраструктуры в стране. Как утверждает ливанское издание Al Masdar, в течение минувших шести недель резко возросло количество нападений ИГИЛ1 (запрещено в РФ) на автомобильные магистрали и железные дороги в центральной и восточной части страны.

В ходе нападений террористы используют взрывные устройства и спорадические обстрелы, при этом значительная часть атак происходит на территории провинции Хомс. Одним из нашумевших терактов ИГИЛ за последнее время стало нападение на поезд, шедший на фосфатный рудник Хнейфис — тогда террористы подорвали путь, поезд сошел с рельс и загорелся.

Атаки на промышленные объекты происходят на фоне серьезного топливного кризиса в Сирии, вызванного тем, что наиболее богатые нефтью регионы страны уже долгое время оторваны от Дамаска: сначала в восточной провинции Дейр-эз-Зор хозяйничали террористы ИГИЛ, а после их сменили проамериканские оккупационные «Демократические силы Сирии» (SDF). Террористы параллельно с курдскими силами устраивают нападения на нефтяные караваны, идущие из Ирана. Остается неизвестным, кто осуществил нападение на подводные нефтепроводы в районе сирийского города Банияс — мощные взрывы обрезали и этот канал поступления топлива Сирию.

Из-за нехватки горючего и технических ресурсов любые мероприятия по восстановлению сирийской экономики оказываются сильно затруднены, как и военная операция в Идлибе, последнем крупном оплоте джихадистов и боевиков вооруженной оппозиции в стране. Правительство Сирии, чтобы обеспечить безопасность линий поставок в центральной части страны, направило подкрепления на защиту международной автострады. Кроме того, совместно с Багдадом Дамаск готовится открыть движение через пограничный переход в Абу-Кемале, что позволит нарастить объемы поставок из Ирана.

На данный момент «спящие ячейки» террористов ИГИЛ продолжают действовать в центральных пустынных регионах, что ставит под угрозу планы создания железнодорожной магистрали Тегеран — Латакия. Даже после того, как «Исламское государство» полностью потеряло контролируемую ранее территорию, присутствие боевиков не дает гражданам Сирии жить нормальной жизнь, а властям — планировать восстановление и развитие страны. Нападения продолжаются и в Ираке — сегодня стало известно, что боевики, предположительно из ИГИЛ, убили по крайней мере восемь человек на дороге Киркук — Багдад.

Территория, откуда действуют террористические банды, отлично известна — это так называемая 55-километровая «зона деконфликтации» вокруг незаконно созданной на юге провинции Хомс американской военной базы «Ат-Танф». Сирийская армия не может провести открытую операцию по зачистке ИГИЛ в «зоне деконфликтации» — подразделения САА будут атакованы американской авиацией, которая защищает от возмездия уцелевшие группировки «Свободной сирийской армии», базирующиеся вокруг «Ат-Танфа» и лагеря беженцев «Эр-Рукбан».

Террористы из группировки «Исламское государство» находятся в зоне «Ат-Танфа» негласно — но по приглашению американских и британских военных. Удобное стратегическое расположение позволяет американской военной базе решать сразу две задачи — блокируются поставки из Ирана (в том числе столь необходимая Дамаску нефть), а террористы-налетчики получают возможность скрытно выдвинуться в любую точку на юге Сирии. До тех пор, пока не будет решена проблема с базой «Ат-Танф», вряд ли приходится говорить о серьезной зачистке террористов по всей Сирии.

Несмотря на условия, официальный Дамаск должен сделать все, чтобы наладить экономику в стране, подчеркивает доцент РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев.

«Вряд ли можно ждать, пока уничтожат всех террористов, чтобы только потом начать восстановление экономики Сирии, — отметил он в беседе с Федеральным агентством новостей. — Дамаску приходится действовать в условиях постоянных диверсий и ведения противодиверсионной борьбы. Вероятно, в Сирии следует определить ряд зон, которые должны жестко охраняться. Это, прежде всего, стратегические коммуникации разного рода — транспортные коммуникации, связь, трубопроводы — газопроводы и нефтепроводы, и так далее, — потому что по этим коммуникациям террористы всегда будут стараться ударить».

В таких условиях снижается роль боевой армии, которой просто негде устраивать широкомасштабные сражения с боевиками, но значительно возрастает роль полицейских сил и контрразведки.

«Пресечь «герилью» ИГИЛ сложно, поскольку днем многие террористы изображают из себя добропорядочных граждан, а действуют ночью, исподтишка, — отметил военный эксперт. — Закрываться армией от террористов, действующих изнутри, тоже, наверное, не получится — разные специфика действий, разные сферы компетенций. Быть может, следует идти по пути, по которому пошла Россия — должна быть армия, которая защитит страну изнутри, некая «внутренняя стража» — те самые внутренние войска, которые у нас сейчас носят название Росгвардии. Разделить функции полиции и функции войск».

Вполне возможно, что российская национальная гвардия, созданная на основе Внутренних войск, также сможет оказать помощь своим сирийским коллегам, считает Александр Перенджиев. Если даже росгвардейцев не привлекут к строевой службе в Сирии, они могли бы обучать своих коллег.

«Может быть, и наша Росгвардия смогла бы принять участие в наведении порядка в Сирии совместно со структурами, которые бросит на внутреннюю борьбу Дамаск. Насколько я помню, закон позволяет использовать Росгвардию за границей. Все это, разумеется, должно делаться с одобрения Совета Федерации», — подчеркнул собеседник ФАН.

Как отметил Александр Перенджиев, не менее тяжелая борьба ожидает Дамаск в сфере международного права: Сирия с помощью своих юристов должна получить все, что возможно, для возмещения горя и потерь, пережитых за годы войны, от своих притеснителей на Западе. В том числе должны быть компенсированы невероятные потери, вызванные незаконной оккупацией востока Сирии проамериканскими силами.

«Если Дамаск не будет бороться, это будет означать, что он согласился с потерей этой территории. Конечно же, официальный Дамаск не должен ни под каким соусом соглашаться с отторжением своих территорий, должен требовать восстановления своего суверенитета, а также — чтобы все, находящиеся на этих территориях, подчинялись законам Сирии. В соответствии с этим принципом следует добиваться, чтобы экономические субъекты, действующие на оккупированных территориях, действовали как субъекты сирийской экономики — не американские, не иранские, не курдские, — и получали лицензии на ведение экономической деятельности исключительно от Дамаска. Все остальные субъекты осуществляют свою экономическую деятельность незаконно, а по сути — занимаются преступлениями в экономической сфере», — подчеркнул Александр Перенджиев.

Несмотря на войну, несмотря на то, что весь Запад и большинство международных институтов сплотились против нее, Сирия остается субъектом международного права и должна требовать соблюдения своих прав.

«Надо не просто возмущаться и выражать недовольство, а добиваться, чтобы все шло в соответствии с законом, и если действия подпадают под уголовное преследование — даже если официальный Дамаск не может достать преступников сейчас, надо по крайней мере собирать следственные материалы, чтобы все понимали, что вполне можно понести уголовную ответственность по сирийским законам, а может быть — и по международному праву, — отметил собеседник ФАН. Западные структуры на словах также осуждают происходящее на территории в Сирии — и надо этот момент использовать, и дипломатически, и в СМИ, и в правовой области. Придется вести тяжбы в международных судах, и даже пытаться возвращать какие-то деньги, отсуживать суммы, требуя компенсации нанесенного ущерба — все это обязательно будет».

1 Организация запрещена на территории РФ.