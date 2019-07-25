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Милонов объяснил, почему скандалистка Соболь не способна на здоровый диалог

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Милонов объяснил, почему подделавшая подписи Соболь скандалит, не идя на диалог с властями

Рабочая группа Мосгоризбиркома отклонила жалобу юристки так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь на отказ регистрировать ее в качестве кандидата в столичные парламентарии из-за превышения брака в подписных листах на ее выдвижение. Депутат Госдумы Виталий Милонов приветствовал это решение.

Итоговое решение по жалобе Любови Соболь на отказ Мосгоризбиркома ее регистрировать на выборы в Мосгордуму будет принято в пятницу, 26 июля. Однако несостоявшаяся кандидатка, в подписных листах которой обнаружено 725 недействительных подписей, что составляет 14,67% брака при допустимых 10%, продолжает утверждать, что подписи за нее настоящие, несмотря на многочисленные доказательства обратного.

Милонов объяснил, почему подделавшая подписи Соболь скандалит, не идя на диалог с властями

Скандально известная Соболь в своем Twitter объявила, что ей отказывают в регистрации «незаконно», пригрозила продолжением голодовки в здании Мосгоризбиркома и потребовала встречи с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой, которой она «готова лично вручить настоящую почерковедческую экспертизу».

Напомним, Памфилова уже встречалась с так называемыми «независимыми кандидатами» в депутаты Мосгордумы, которым отказали в регистрации из-за фальсификаций подписей. И на этой встрече Соболь вела себя вызывающе и пыталась оказать давление на главу ЦИК.

«Сложно говорить о каком-либо здоровом диалоге с Соболь, когда знаешь из ее подписных листов, что все сторонники этой девушки истероидного типа — либо какие-то виртуальные персонажи, либо, мягко говоря, усопшие, утратившие право голосовать, — заметил в комментарии Федеральному агентству новостей депутат Госдумы Виталий Милонов. — С Любовью Соболь, с этой представительницей движения «Вымышленная Россия», вести какую-либо конструктивную беседу не получается, потому что все ее доводы и аргументы разбиваются о суровые факты, свидетельствующие о ее жульничестве. Тем не менее представители власти дают ей слово».

Милонов объяснил, почему подделавшая подписи Соболь скандалит, не идя на диалог с властями

Парламентарий считает, что сейчас Соболь намеренно скандалит, игнорируя нормы приличия и приглашения к разговору без эмоций, чтобы выставить себя жертвой.

«Права даже таких врунишек, как Соболь, в нашей стране уважаются. Она могла бы разговаривать с избирательными комиссиями и представителями органов власти конструктивно, учитывая замечания, которые ей предъявляются. Но Соболь себе такого позволить не может. Потому что тогда причина отказа в ее регистрации на выборы в Мосгордуму, заключающаяся в подделке подписей, ни у кого не вызывала бы сомнений.

А пока хомячки смотрят на нее, эта дама навальнинского призыва скандалит, сыплет угрозами и продолжает весь этот цирк. Решение отказать ей в регистрации было правильным. Потому что таких людей нельзя называть политиками. Политики выступают со своим видением решения имеющихся проблем, делают конкретные предложения. А у Соболь нет повестки для москвичей, ей нечего им предложить, поэтому они не хотят ее видеть в бюллетенях, но она упорно пытается навязаться избирателям», — заключил Милонов.

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