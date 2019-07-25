Умер актер Анатолий Торопов

Москва, 25 июля. Народный артист России Анатолий Торопов ушел из жизни в возрасте 91 года, сообщила пресс-служба Малого театра, в котором служил актер.

Торопова не стало 25 июля, уточнили в театре. О месте и времени прощания с актером будет объявлено позже.

«Малый театр скорбит и приносит самые искренние соболезнования родным и близким Анатолия Михайловича», — говорится в сообщении театра.

Анатолий Торопов окончил Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина в 1952 году, в этом же году был принят в труппу театра. На счету артиста несколько десятков ролей в театре и кино, одна из наиболее значимых киноработ — роль Шапошникова в фильме «Угрюм-река».