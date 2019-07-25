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Устроившаяся скандал Соболь сорвала заседание Мосгоризбиркома

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Устроившаяся скандал Соболь сорвала заседание Мосгоризбиркома

Москва, 25 июля. Сторонница скандального блогера Алексея Навального Любовь Соболь, которую не зарегистрировали кандидатом на выборах в Мосгордуму из-за фальсификации подписей, сорвала заседание Мосгоризбиркома.

После устроенного Соболь скандала комиссия перешла в другое помещение, представителей СМИ туда не пускают.

В Мосгоризбиркоме прошло рассмотрение жалобы Соболь в связи со снятием ее кандидатуры с выборов в Мосгордуму. На встрече ее команда вела себя вызывающе и агрессивно, пытаясь разжечь конфликт.

Напомним, сторонников Навального не зарегистрировали в качестве кандидатов на выборы в Мосгордуму из-за подделки подписей. Например, у юриста так называемого ФБК Любови Соболь выявили 725 недостоверных подписей, а это более 14% от общего числа при допустимых законом 10%. 

Соболь еще во время избирательной кампании запомнилась только махинациями, скандалами и фальсификациями. Она организовала штаб по «рисовке» подписей в свою пользу и вписывала в свои избирательные листы фамилии покойных горожан. 

Ранее стало известно, что следователи вызвали на допрос Соболь по уголовному делу о воспрепятствовании деятельности Мосгоризбиркома, однако она пренебрегла законодательством РФ и проигнорировала официальную повестку.

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