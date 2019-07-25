Алибасов опубликовал фото с могилы бывшего мужа Федосеевой-Шукшиной

Москва, 25 июня. Продюсер Бари Алибасов опубликовал на своей странице в Instagram фотографию с могилы писателя Василия Шукшина в день его 90-летия.

На фотографии Алибасова с Новодевичьео кладбища запечатлена супруга продюсера Лидия Федосеева-Шукшина, которая сидит у могилы бывшего мужа. Сегодня знаменитому литератору исполнилось бы 90 лет.

В комментарии к посту Алибасов назвал Шукшина гением.

«Удивительно, как можно через образы простого человека ясным, понятным, доходчивым, но таким сочным языком показать, что такое душа нашего народа, — констатировал продюсер в соцсети. — Так мог сделать только гениальный автор — Василий Макарович Шукшин».

Ранее Мария Шукшина высказала сожаление, что в современном мире о ее отце — знаменитом писателе — стали забывать. Она пояснила, что в настоящее время в людских умах прочно заняли такие личности, как Филипп Киркоров и Ольга Бузова. Актриса отметила, что считает своей главной задачей сохранить память о родственнике. Шукшина играет в постановке по повести отца «Калина красная», с этим спектаклем актеры ездят по городам России.

Стоит отметить, что здоровье нынешнего мужа Федосееврй-Шукшиной оставляет желать лучшего. Ранее стало известно, что диагноз, поставленный врачами Алибасову, может привести к плачевным последствиям без должного лечения и оставить музыканта инвалидом.