Алибасов опубликовал фото с могилы бывшего мужа Федосеевой-Шукшиной

Удивительно, как можно через образы простого человека ясным, понятным, доходчивым, но таким сочным языком показать, что такое душа нашего народа. Так мог сделать только гениальный автор - Василий Макарович Шукшин. Сегодня 90 лет со дня рождения Гения. #лидияшукшина #шукшин90 #новодевичьекладбище #бариалибасов

