В Совфеде назвали отмену санкций в отношении Турции гибким решением

Президент России Владимир Путин отменил часть специальных экономических мер по отношению к Турции. Данный указ был опубликован на официальном портале правовой информации.

В тексте указа речь идет о частичном возобновлении действия соглашения между странами об условиях взаимных поездок граждан России и граждан Турецкой Республики от 12 мая 2010 года. Министерство иностранных дел обязано уведомить об этом турецких коллег.

Данное решение говорит о том, что Россия всегда гибко подходит к взаимоотношениям со своими партнерами, в отличие от США, которые санкции вводят на десятилетия, говорит первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Если ситуация нормализовалась, то Россия с удовольствием пойдет на отмену санкций. Турция зарекомендовала себя надежным партнером. Кроме того, Россия поставила Турции системы С-400, несмотря на мощное давление американцев. Турция активно борется с террористами в Сирии, участвуя в разгроме ИГИЛ1 (запрещена в РФ). Поэтому этот позитивный шаг еще раз говорит о гибкости нашего руководства в отличие от США и Евросоюза. Мы сняли многие ограничение по Турции. Но и Турция пошла нам навстречу — речь идет о российском самолете и гибели летчиков. В целом мы не рассматривали Турцию как врага. Но если были проблемы, то мы вводили санкции», — заявил Джабаров в беседе с Федеральным агентством новостей.

Санкции в отношении Турции были введены в декабре 2015 года. Они являлись ответом на атаку турецкими военными российского бомбардировщика Су-24 в ноябре того года в небе над Сирией. В результате был запрещен ввоз нескольких видов сельскохозяйственных товаров, запрещены продажи путевок в Турцию, а также был введен запрет на чартерное авиасообщение.

В июне 2016 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган послал российскому лидеру письмо с извинениями. Он выразил соболезнования семье погибшего российского пилота. Позже многие из введенных ограничений были отменены.

Соглашение о безвизовом режиме было подписано 12 мая 2010 года в ходе официального визита в Анкару президента России. Данный документ распространяется на всех российских туристов, которые приезжают на отдых в Турцию сроком до 30 дней.

1 Организация запрещена на территории РФ.