Протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован в Москве

Москва, 25 июля. Протоиерей Димитрий Смирнов находится в реанимационном отделении НИИ Скорой помощи имени Склифосовского в Москве, сообщили СМИ.

Смирнов находится в кардиореанимации, сообщило РИА Новости, ссылаясь на справочную медучреждения. Отмечаетсчя, что медики оценивают его состояние как тяжелое.

«Вечером температура была 39,4, утром — 36,6. На сегодня он в реанимации», — приводит издание слова представителя справочной.

Протоиерей Димитрий Смирнов является священнослужителем Русской православной церкви. Он настоятель нескольких храмов в Москве и Подмосковье.