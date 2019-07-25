Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован в Москве

351
0 Оставить комментарий

Протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован в Москве

Москва, 25 июля. Протоиерей Димитрий Смирнов находится в реанимационном отделении НИИ Скорой помощи имени Склифосовского в Москве, сообщили СМИ.

Смирнов находится в кардиореанимации, сообщило РИА Новости, ссылаясь на справочную медучреждения. Отмечаетсчя, что медики оценивают его состояние как тяжелое.

«Вечером температура была 39,4, утром — 36,6. На сегодня он в реанимации», — приводит издание слова представителя справочной.

Протоиерей Димитрий Смирнов является священнослужителем Русской православной церкви. Он настоятель нескольких храмов в Москве и Подмосковье.

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров