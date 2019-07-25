Спецслужбы напали на след еще одного воровства в «империи» Ходорковского

Официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной подтвердил в своем интервью Interfax, что в рамках расследования «третьего дела ЮКОСа» его ведомство готово предъявить Михаилу Ходорковскому обвинения в хищении нефти и легализации похищенного имущества.

Уголовное дело расследуется в отношении бывших владельцев и руководителей компании, а также «других работников нефтяной компании ЮКОС» и ведется Главным следственным управлением СК. Генеральная прокуратура участвует в расследовании в силу того, что инкриминируемые Ходорковскому преступные деяния с 1995 по 2003 годы и «третье дело ЮКОСа» имеют много общих эпизодов с предыдущими процессами, связанными с этой нефтяной компанией.

В ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

Аудит Chevron вскрыл воровство на миллиарды

О «третьем деле ЮКОСа» стало известно в конце мая 2019 года из заявления самого Ходорковского, оформленного в виде сюжета в сети YouTube. Беглый олигарх неожиданно поведал о том, что он «просто не мог украсть 51 миллиард долларов».

После этого генеральный прокурор РФ Юрий Чайка в кулуарах Петербургского международного экономического форума подтвердил возбуждение нового дела. Чайка указал, что связано это было не с повышенным интересом к Ходорковскому, а с тем, что следствие впервые получило доступ к обнародованным документы нефтяной компании Chevron. Та провела свой собственный аудит операций ЮКОСа, после чего сообщила об обнаруженных хищениях.

Аудит Chevron по внутренним документам ЮКОСа — отнюдь не событие последних лет. В апреле 2003 года ЮКОС объявил о слиянии с компанией «Сибнефть», на тот момент контролировавшейся Романом Абрамовичем. Частью этой сделки могла стать продажа блокирующего пакета акций объединенной компании американским нефтяным брендам ChevronTexaco и ExxonMobil, что позволило бы избежать антимонопольных ограничений и получить инвестиции в такую мегакорпорацию.

Однако тогда по неизвестным причинам американские ТНК отказались от покупки ЮКОСа. Как теперь стало понятно, в связи с весьма неутешительными результатами внутреннего аудита, проведенного ими в «империи» Ходорковского.

Все дело в том, что сам по себе ЮКОС был только «белой верхушкой» громадного грязного айсберга из доброй сотни российских компаний, которые проводили для него множество сомнительных операций с добытой нефтью. Одним из наиболее широко использовавшихся способов налоговой оптимизации в ЮКОСе стала перепродажа по заниженной цене добываемой из скважин нефти под видом «скважинной жидкости», что позволяло просто-напросто воровать добываемую нефть под видом бесполезных и даже затратных отходов, которые уходили за баланс ЮКОСа.

«Контора» Ходорковского применяла в своей деятельности и другие «серые» и даже «черные» схемы ухода от налогов и вывоза капитала: занижение налогооблагаемой базы, продажу нефти через трейдерские фирмы-«однодневки», применение трансфертного ценообразования и использование схемы «обратного зачета».

Это привело к парадоксальной ситуации: в 1999 году на тонну добытой нефти ЮКОС платил налогов в 10 раз меньше «Сургутнефтегаза» и в 5 раз меньше «Лукойла». Именно это, в общем-то, изначально и побудило налоговые службы начать самые пристальные проверки деятельности компаний под контролем Ходорковского.

Выводы следствия по делу ЮКОСа можно почерпнуть из итогового решения российского суда от 1 августа 2006 года. В нем детищу олигарха были предъявлены совокупные кредитные требования в размере 29,5 млрд долларов США. При этом общая сумма претензий к ЮКОС была даже выше — около 37,5 млрд долларов.

Однако российский суд в «первом деле ЮКОСа» утвердил только те претензии, которые кредиторы смогли подтвердить документально. К сожалению, тогда аудит Chevron органам следствия и российскому суду был недоступен, а владельцы ЮКОСа сделали все возможное, чтобы уничтожить компрометирующие их документы.

Юристы ЮКОСа сами себе яму вырыли

Еще одна проблема «первого дела» ЮКОСа заключалась в том, что западное правосудие и бизнес-сообщество тогда, в середине 2000-х, воспринимали Михаила Ходорковского исключительно в роли «невинной жертвы» и отнюдь не хотели сотрудничать с российскими следователями и судами.

При этом большая часть денег, которые с помощью «серых» и «черных» схем выводились из «неприбыльного» или даже «убыточного» ЮКОСа, отнюдь не оставалась в России. Сейчас уже немного подзабыт показательный факт — пресловутое «дело ЮКОСа» началось не в России и не в декабре 2004 года.

Еще в начале 2002 года «грязные» деньги империи Ходорковского были обнаружены французскими налоговыми службами на швейцарских банковских счетах некоей Елены Коллонг-Поповой. Через эти счета прошли сотни миллионов долларов, выведенных из России через тот самый «айсберг» фирм-«однодневок» ЮКОСа.

По утверждениям самой Коллонг-Поповой, счета она открыла по просьбе одного из акционеров «ЮКОСа», финансового директора компании Алексея Голубовича. Всего, по словам Елены, через созданные ей структуры прошло около 1,2 млрд долларов, однако отчетность офшорных фирм она по просьбе Голубовича в фискальные органы не подавала, и налоги со сделок не платились ни в одной стране.

К сожалению, западная часть махинаций ЮКОСа так и осталась во многом недоступной для российского следствия. Многие из западных бизнесменов, которые в 1990—2000 годы сотрудничали с Ходорковским или другими владельцами ЮКОСа, не стремились давать показания против попавшихся «на горячем» партнеров. Ведь большая часть из этих западных «прачек» получали свои весомые комиссионные от вывода и отмывания грязных миллиардов нефтяных денег, украденных у России и миноритарных акционеров ЮКОСа.

Пока что информация о содержании аудита ЮКОСа, проведенного компанией Chevron, не разглашается российским следствием. В силу этого достаточно сложно судить о том, на основании каких эпизодов будет выстроено «третье дело». Но интересно другое — на обнародовании аудита Chevron настояли адвокаты ЮКОСа еще в 2007 году, когда по их требованию окружным судом Сан-Франциско было вынесено решение, обязывающее зарегистрированную в его юрисдикции американскую нефтяную компанию Chevron предоставить информацию, которую она собрала в 2003 году о детище Ходорковского.

Тогда адвокаты ЮКОСа пытались использовать аудит Chevron для того, чтобы добиться пересмотра «несправедливой» оценки компании, проданной в России с молотка в уплату кредитных требований. Однако фактически они же и заложили основу под новое дело о хищениях — так как Chevron, судя по всему, дал в своем аудите следствию недостающие, подводные части «налогового айсберга», которые были неизвестны следствию.

Кстати, суд в Калифорнии, как и все последующие суды, включая европейские, ЮКОС и его акционеры фактически провалили. Ведь ни в одном из них они так и не смогли опровергнуть «неправильность» доначисленных и предъявленных ЮКОСу налогов или же «несправедливость» оценки компании. Все претензии в этих разбирательствах касались исключительно процедуры взыскания налоговых хищений, которая де-факто привела к банкротству компании, а вовсе не к сути самого доначисления.

Отсюда становится понятна и поспешность Ходорковского с публикацией, казалось бы, совершенно неуместного «ответа» Генеральной прокуратуре РФ. Поводом для выступления беглого олигарха послужила демонстрация на канале НТВ фильма «Кровавая империя Михаила Ходорковского», который вряд ли претендовал на какие-то неожиданные откровения или громкие разоблачения, а лишь упоминал аудит ЮКОСа 2003 года.

Как видится, именно это стало причиной беспокойства Михаила Ходорковского. Ведь эти документы могут поднять еще один пласт махинаций внутри ЮКОСа, после чего от имиджа «борца с режимом» не останется и камня на камня.

Олег Лурье: Ходорковский для Запада — страдалец и рупор

За комментариями ФАН обратилось к независимому исследователю Олегу Лурье, давно копающему тему ЮКОСа.

Он уверен, что в данном случае от действий Ходорковского пострадали иностранные акционеры компании, в том числе американцы. Но, несмотря на это, на саму политику Соединенных Штатов Америки в отношении Ходорковского это не произведет никакого эффекта.

«Вашингтону Ходорковский нужен как страдалец, как «жертва кровавого режима», — полагает Лурье. — Поэтому сейчас, как бы и чем бы ни закончилось уголовное дело, Ходорковский, как особо ценный кадр, через которого «перемываются» в том числе и деньги для российской оппозиции, который является их рупором, для Штатов гораздо ценнее, чем какие-то там пара американских миноритариев, граждан США или европейцев».

По мнению автора многочисленных расследований о коррупции и финансовых махинациях, что бы ни выяснили сейчас следователи, на Западе это не произведет никакого впечатления, даже несмотря на колоссальный объем доказательств.

«Им легче пожертвовать своими американскими миноритариями, чем потерять такую искусно надутую «страшилку», как Ходорковский, — добавил собеседник ФАН. — Это первый момент. И второй момент, который это подтверждает: в отношении него возбуждено дело по заказным убийствам».

Подельник Ходорковского Леонид Невзлин уже приговорен к пожизненному заключению и прячется в Израиле, напомнил Лурье.

«Если уж заказные убийства не произвели в Штатах абсолютно никакого впечатления — а ведь доказательная база полная, что Невзлин был заказчиком убийства с его согласия! — то какие уж там могут быть миноритарии! Какие там могут быть хищения, — подчеркнул Лурье. — Они, безусловно, есть, но никакого впечатления, повторю, на американцев не произведут».

По мнению независимого исследователя, информация об очередном уголовном деле против Ходорковского осядет в «черных списках» в западных СМИ.

«И все будет, как и было: Ходорковский — «светоч демократии» в борьбе со «страшным кровавым режимом», — отметил Лурье. — Он так и будет дальше подаваться на Западе. А само дело «уйдет в песок»: да, его расследуют, да докажут... Я думаю, что даже уже доказали, что он жулик откровенный, иначе дело бы не возбуждали. Но это никого не волнует — ведь скольких людей он уже обокрал перед этим!»

Поэтому «третье дело ЮКОСа» в информационном плане на Западе «уйдет в песок» — точно так же, как никого из западных циников и прожженных дельцов не впечатлило дело о заказных убийствах, ведущих к Ходорковскому и Невзлину, резюмировал Олег Лурье.