В Госдуме объяснили, что вчерашняя истерика и фарс Соболь во МГИК — заказ США

Юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома, ее вынесли из здания вместе с диваном, на котором она сидела.

Депутат Государственной думы Евгений Федоров в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей напомнил, как экс-депутат Грузии Михаил Саакашвили бегал от правоохранительных органов по крышам. По мнению политика, и Соболь, и Саакашвили действовали по указке Вашингтона.

«Методичка общая. Необходимо привлечь к себе внимание, раскачивать ситуацию. Чем больше раскачиваешь ситуацию, чем больше вероятность того, что тебе будет гарантирована премия и прикрытие. Это такая форма службы, разработанная Соединенными Штатами Америки и их манипуляторами. Так что ничего нового тут нет», — рассуждает депутат Госдумы.

Член нижней палаты парламента добавил, что сценарий, с помощью которого решила действовать Соболь, был использован во всех странах, где произошли «цветные революции».

«Да, методичка общая для всех. Это методичка по привлечению внимания в политическом смысле и правилам поведения для своей агентуры. Ей же нужно заработать очки у работодателя, то есть Соединенных Штатов. Соответственно, ей нужно производить как можно больше эксцентричных действий», — продолжает он.

Ранее рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала комиссии не регистрировать кандидатом в Мосгордуму В ответ на это неадекватная дама сорвала заседание Мосгоризбиркома: вела себя агрессивно, пытаясь спровоцировать конфликт.

До этого Следственный комитет возбудил уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий. Поводом стали несогласованные акции с участием кандидатов в депутаты и их сторонников, прошедшие в Москве. На допрос вызвали в том числе и Соболь, но она демонстративно отказалась явиться к правоохранителям.

Евгений Федоров подчеркнул, что Соболь шантажирует избиркомы и оказывает давление на их работу. Парламентарий также объяснил, зачем сторонница одиозного блогера Алексея Навального это делает.

«Это — требование ее работодателей. Соединенные Штаты Америки имеют определенные задачи в России. Если она не будет решать эти задачи, США не обеспечат ей, я так понимаю, обещанного прикрытия и нормальной жизни за пределами РФ. Соответственно, она нервничает, боится и хочет выслужиться перед вашингтонским начальством», — говорит депутат Госдумы.

По словам парламентария, Соболь за ее проступки необходимо привлечь к ответственности, предусмотренной российским законодательством.

«Я думаю, да, — сказал Евгений Федоров, отвечая на соответствующий вопрос. — Следователи — они же грамотные — разберутся. Если она нарушила, то, конечно, надо привлечь».

Напомним, 14 июля Мосгоризбирком отказал Соболь в регистрации кандидатом на выборах в Мосгордуму, поскольку она сдала в комиссию в том числе поддельные подписи. Процент брака составил практически 15%. Кроме того, за Соболь «подписались» в том числе и люди, давно ушедшие из жизни. Сама же юрист ФБК, недовольная решением Мосгоризбиркома, призвала своих сторонников выходить на улицу на протестные акции и тем самым нарушать закон.

Председатель ЦИК Элла Памфилова 23 июля встретилась с политиками, которых окружные избиркомы отказались зарегистрировать кандидатами в депутаты Мосгордумы, и объяснила, что кандидаты не были зарегистрированы в соответствии с нормами российского права. Она особо подчеркнула, что любой недовольный может обжаловать решение избиркомов.