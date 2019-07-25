Нарколог объяснил истерики голодающей Соболь употреблением психотропов

Москва, 25 июля. Юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь устроила очередную истерику на заседании Московского городского избирательного комитета, требуя учесть ее фальшивые подписи при регистрации на выборы кандидатом в Московскую городскую думу.

Мосгоризбирком провел заседание в четверг, 25 июля, на котором рассмотрел жалобы незарегистрированных кандидатов. В ходе заседания Соболь и ее последователи вели себя неадекватно, устраивая балаган. Представители так называемой оппозиции перекрикивали выступающих, намеренно провоцируя конфликт. Юриста Александра Помазуева пришлось выставить за дверь за выходящее за рамки поведение, иначе неадекватный мог сорвать заседание.

Обиженная на Мосгоризбирком Соболь из-за отказа принять ее рисованные подписи от «мертвых душ» еще 12 дней назад объявила о голодовке. С тех пор, как утверждает юристка «ФБК», она на голодном пайке.

Однако несмотря на отказ от еды Соболь ведет активный образ жизни: инициирует митинги и разглагольствует под стенами МГИК. Тем не менее поведение Соболь свидетельствует о проблемах оппозиционерки с психикой, очередным доказательством стало ее неадекватное поведение на заседании МГИКа.

Врач-нарколог Алексей Казанцев оценил поведение Соболь и пришел к выводу, что голодающий человек не может так активно взаимодействовать с обществом и вести активный образ жизни. Либо Соболь врет о своей голодовке, либо принимает запрещенные вещества.

«Если человек голодает и он активен и подвижен, не спит, не ест и все остальное, то это напоминает употребление психостимуляторов, а именно психоактивных веществ», — рассказал врач в комментарии «Инфореактору».

Нарколог отметил, что при длительном употреблении психотропов человек может столкнуться с серьезными последствиями. Препараты могут оказать влияние на психику, что и произошло у Соболь.

«Когда полностью исчерпывается запас серотонина, гормона радости, далее наступает период депрессии. Нет эйфории и нет настроения. Это оборотная сторона медали. Если продолжать такие марафоны долго, наступит психоз. Его опасная черта — бред и мания преследования», — добавил Казанцев.

Напомним, Любовь Соболь не допустили до выборов в депутаты Мосгордумы, поскольку 14,67% предоставленных ею подписей оказались «липовыми». Сфальсифицированные подписи не стали новостью. В ходе предвыборной кампании в одной из съемных московских квартир сотрудники правоохранительных органов обнаружили целую «фабрику поддельных подписей». Кроме того, выяснилось, что многие граждане, которые якобы поставили подпись за Соболь, давно покоятся на кладбищах Москвы и Подмосковья.

Однако несмотря на разоблачение Соболь не постеснялась принести свои нарисованные подписные листы в избирательную комиссию. Когда же комиссия забраковала подделки и отказала в регистрации, так Соболь и другие так называемые оппозиционеры решили устроить незаконный митинг с требованиями вопреки здравому смыслу зарегистрировать их на выборы.