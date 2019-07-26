В Сирии прошла 75-я годовщина дипломатических отношений Дамаска и Москвы

Дамаск, 26 июля. Центральное командование Социалистической партии «Баас» провело прием по случаю 75-й годовщины установления дипломатических отношений между Сирийской Арабской Республикой и Российской Федерацией. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Генерал Хасан Ахмед Хасан, директор политического управления в Сирии, сказал, что весь мир говорит о том, что российско-сирийское дипломатическое и техническое сотрудничество оставило свой след в международных отношениях/ Мир остается прежним, так называемого однополярного мира больше нет, но его смерть официально не объявлена, и многополярный мир также присутствует, но еще не объявил о своем рождении.

Военно-техническое сотрудничество России и Сирии оставило четкий отпечаток в истории, оно привело к ликвидации наиболее крупных террористических организаций. В данный момент речь идет о сотнях или тысячах людей, которые были обучены и вооружены и оснащены всеми видами оружия — легким, средним и тяжелым — когда такое сотрудничество достигает таких успехов, все факты реальности, логики и военной стратегии указывают на то, что это сотрудничество удалось.

Стратегические отношения между Сирией и Россией основаны на дружбе и взаимном уважении. Они постоянно укрепляются, потому что они основаны на большом наследии культуры и истории между сирийским и русским дружественными народами. Победы, достигнутые Сирийской Арабской Армией при поддержке России, являются победами человечества и всех благородных людей нации и всего мира, потому что это защита всего мира от терроризма.

Со своей стороны посол России в Дамаске Александр Ефимов, присутствующий на мероприятии, в своем выступлении заявил, что Сирия была и остается одним из важнейших партнеров и союзников России в регионе, указав, что позиции двух стран идентичны региональным и международным вопросам, и что их дипломаты координируют свои действия для защиты интересов двух стран на различных международных форумах.

Ефимов подчеркнул, что Россия не оставляет своих друзей в трудные времена, указывая на стремление его страны к мирному урегулированию кризиса в Сирии, указывая на то, что незаконное иностранное военное присутствие на сирийской территории и присутствие террористов, поддерживаемых иностранными силами, враждебными Сирии, и ее народу препятствуют решению проблемы.