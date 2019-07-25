Джонсон заявил, что Британия пока не готова к Brexit без сделки

Лондон, 25 июля. Великобритания пока не готова к выходу из Евросоюза без сделки, заявил в четверг премьер-министр страны Борис Джонсон.

«Британия готова к Brexit без сделки лучше, чем многие думают, но мы все еще не готовы так, как мы должны быть», — отметил он, выступая в парламенте.

По словам главы правительства, у Лондона есть время до 31 октября, чтобы подготовить соглашение, определяющее условия выхода из ЕС. Джонсон заявил, что в скором времени он намерен активизировать работу сразу по двум направлениям: по подготовке соглашения и по Brexit без сделки.

Международный эксперт и публицист Евгений Бень в интервью Федеральному агентству новостей обрисовал перспективы правления Бориса Джонсона, который накануне вступил в должность премьер-министра. Он отметил, что Джонсон выступает за жесткий разрыв с ЕС без сделки, что приведет к референдуму о выходе Шотландии из состава Великобритании. Впрочем, если бы британские власти реализовали план предшественницы Джонсона Терезы Мэй, которая предлагала пойти на уступки Брюсселю, то в этом случае Лондон утратил бы контроль над Северной Ирландией и Гибралтаром.

Бень уверен, что конфликт между Джонсоном и парламентом, который всячески противится реализации Brexit, неизбежен. Если премьер и народные представители не смогут найти общий язык, парламент может вынести вотум недоверия Джонсону и сформировать новый кабинет министров. Все это означает для Британии затяжной политический кризис, граничащий с хаосом.