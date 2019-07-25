Новый температурный рекорд поставлен в Париже

Париж, 25 июля. Самая высокая температура, которую когда-либо фиксировали в Париже, замечена в четверг — столбик термометра показал 41 градус по Цельсию. Об этом сообщила метеорологическая служба Meteo France.

Ранее жителей Западной Европы предупредили о надвигающейся аномальной жаре, которая в ближайшие дни накроет Францию, Германию, Бельгию, Голландию и Швейцарию. Согласно прогнозу Всемирной метеорологической организации, температура воздуха в перечисленных странах на этой неделе поднимется до 40 градусов по Цельсию.

По данным синоптиков, новый температурный рекорд во французской столице поставлен в четверг в 13.42 по местному времени (14.42 по московскому времени). Специалисты отметили, что в последний раз такая жара устанавливалась в Париже 28 июля 1947 года.

Ожидается, что воздух в столице Франции в четверг прогреется до 42 градусов.

Накануне Meteo France объявила красный (максимальный) уровень опасности в 20 департаментах на севере страны из-за аномальной жары.

На прошлой неделе французские синоптики зафиксировали самую высокую температуру, которая когда-либо была на территории страны — в городе Верарг столбик термометра в июне показал 46 градусов по Цельсию.

По данным метеорологов, Франция находится на шестой позиции в списке стран, где специалисты зафиксировали рекордно высокую температуру. В пятерку входят Греция, где отметилась жара в 48 градусов, Португалия — 47,4, Испания — 47,3, Италия — 47,2, а также Босния и Герцеговина — 46,2.