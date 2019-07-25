Нацполиция нашла автора «шедеврального» видео, где Зеленского сбивает грузовик

Киев, 25 июля. Нацполиция Украины установила автора провокационного ролика, на котором президента страны Владимира Зеленского сбивает грузовик. Сообщение об этом появилось на странице команды нового главы страны в Facebook.

В пресс-службе напомнили, что этот ролик опубликовал в своем Telegram-канале предшественник Зеленского Петр Порошенко. По данному факту было открыто уголовное производство об «угрозе или насилии в отношении государственного или общественного деятеля» (максимальная санкция по данной статье предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет. — Прим. ФАН). Расследованием занимался старший следователь по особо важным делам Главного управления Нацполиции.

«Он уже собрал всю информацию об обвинении предполагаемого автора «шедеврального» видео», — добавили соратники Зеленского

Отметим, что команда президента Украины также пообещала, что «судьба автора будет несладкой». Местные СМИ отмечают, что в самой в Нацполиции заявление команды президента пока не комментируют, но заверили, что уточнят информацию об этом в ближайшее время.

Напомним, о ролике под названием «У каждого своя дорога», на котором Зеленского сбивает фура, стало известно 11 апреля. На кадрах записи политик идет по улице, затем его резко сбивает грузовик, после демонстрируется «дорожка» из белого вещества. Видимо, это было отсылкой к обвинениям в том, что Зеленский якобы употребляет запрещенные вещества. Об этом, в частности, заявляли в предвыборном штабе Петра Порошенко.

По данным команды Зеленского, ролик опубликовали 10 апреля в Telegram-канале («Европейское будущее Украины»). Ссылку на этот канал можно получить после регистрации на новом официальном сайте Порошенко.