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Вернувшийся в Симферополь самолет Red Wings отправится в Петербург вечером

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Вернувшийся в Симферополь самолет Red Wings отправится в Петербург вечером

Москва, 25 июля. Вернувшийся в аэропорт Симферополя самолет авиакомпании Red Wings планируют отправить в пункт прилета в 21.00 по московскому времени, сообщила компания.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что лайнер Red Wings, вылетевший в Петербург, вернулся в Симферополь из-за неубранного шасси. Воздушное судно благополучно приземлилось в симферопольском аэропорту.

В Red Wings сообщили, что сейчас оперативно решается вопрос о доставке пассажиров в Петербург.

«Планируемое время вылета из аэропорта Симферополь рейса WZ-786 в 21.00, время московское», — говорится в сообщении перевозчика.

По данным авиакомпании, после аварийной посадки все находившиеся на борту 134 пассажира чувствуют себя хорошо.

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Источник: Red Wings
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