Россияне стали реже брать ипотеку

Москва, 25 июля. Количество новых ипотечных кредитов в России снизилось на 19% в первом полугодии 2019 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, об этом сообщила пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

В ОКБ отметили, что объемы кредитования сократились на 10%. За первые шесть месяцев 2019 года было выдано 497,3 тысячи ипотечных кредитов на сумму более 1,1 трлн рублей. За первую половину прошлого года было выдано 615,4 тысячи кредитов на 1,2 трлн рублей. При этом средний размер кредита вырос на 12% — с 1,98 млн рублей в первой половине прошлого года до 2,21 млн рублей в этом году, пишет Deita.ru.

В июне текущего года количество новых кредитов снизилось на 28% по сравнению с июнем прошлого года, а объем выданных кредитов уменьшился на 21%. Средний размер ипотеки в июне увеличился на 10% — с 2,03 до 2,22 млн рублей.

Ранее Сбербанк рассказал о способе повысить шансы на получение ипотеки. Банковские займы гражданам ранжируются по сложности от кредитных карт до ипотеки, банки охотнее выдают клиенту следующий тип кредита, если у него есть положительная кредитная история по простому продукту.