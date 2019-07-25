Усыновившая 118 детей китаянка попала в тюрьму за мошенничество

Пекин, 25 июля. Суд приговорил жительницу китайского города Уань (провинция Хэбэй) к 20 годам тюрьмы за мошенничество. Женщина усыновила 118 детей, сообщает BBC.

Также суд приговорил 54-летнюю китаянку к штрафу в размере 338 тысяч долларов. Кроме того, виновными были признаны 15 сообщников китаянки, которые как полагает следствие, занимались вымогательством, подделкой документов и мошенничеством.

Жительница Китая прославилась в 2006 году, когда СМИ рассказали, что она усыновила десятки детей в своем родном городе. По словам женщины, она была замужем, и ее бывший супруг продал их общего сына за 7 тысяч юаней. Китаянке удалось вернуть ребенка, и после этого она решила помочь чужим детям.

В середине 1990-х годов женщина инвестировала в железорудную компанию и в итоге стала ее владелицей. Китаянка рассказала, что однажды увидела в шахте маленькую девочку, отец которой погиб, а мать сбежала. Женщина решила помочь ребенку. Так девочка стала первой, кого усыновила китаянка. Позднее женщина основала приют, которому дала название «Деревня любви».

Правоохранители обратили внимание на мошенницу в 2017 году, когда количество усыновленных ею детей составило 118 человек. Когда китаянку задержали, в ее приюте находились 74 ребенка. Их перевели в государственные учреждения.

За минувшие годы китаянка стала обладательницей впечатляющего состояния: на ее счетах обнаружили более трех миллионов долларов. Кроме того, выяснилось, что женщина является владелицей дорогостоящих автомобилей и недвижимости.

Жительницу Китая обвинили в шантаже и использовании детей в целях собственного обогащения. По данным правоохранителей, женщина присваивала себе деньги, которые государство и различные благотворители направляли на содержание приюта. Кроме того, китаянка использовала усыновленных мальчиков и девочек, чтобы оказывать давление на местных госслужащих и предпринимателей. Отмечается, что некоторые дети даже не являются сиротами, однако, несмотря на наличие родителей у этих малышей, приют называл их имена для получения субсидий.