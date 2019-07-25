В Госдуме подвели итоги законотворческой весенней сессии перед уходом на каникулы

Государственная дума РФ 25 июля провела заключительное заседание шестой весенней сессии. Главные итоги работы этого законотворческого периода вместе с депутатами подвело Федеральное агентство новостей.

Часть принятых законопроектов связана с планом, созданным после послания президента РФ Федеральному собранию. Он состоит из 83 пунктов, Госдума в весеннюю сессию выполнила 55. Среди самых главных первый зампредседателя Думы Александр Жуков назвал решение об «ипотечных каникулах», поправку об определении социальной доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, долгожданный закон о паллиативной медицине. Важным проектом в Думе назвали и закон о государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в список жизненно необходимых и важнейших. Российские семьи поддержали изменение законодательства — прописали новые критерии нуждаемости для получения ежемесячной выплаты и увеличили ее срок действия до трех лет. Кроме того, Госдума приняла ряд других законов в сфере строительства и в сфере культуры, усовершенствовала положения закона о государственных закупках.

Депутаты от главных думских фракций отметили каждый свои важнейшие законы этой сессии. Так, Владимир Жириновский отдельно выделил предоставление студентам колледжей ту же отсрочку от армии, что студентам вузов; продление амнистии; установление уголовного наказания за участие в преступных группировках; увеличение тюремного срока до 15 лет для водителей, в пьяном виде сбивших человека и скрывшихся с места преступления; разрешение работникам самим выбирать банк для перечисления заработной платы.

Геннадий Зюганов с высоты своего парламентского опыта заявил, что «Дума этого созыва работала более организованно и содержательно». Похвалил статью Вячеслава Володина о «Живой Конституции». Поблагодарил Ивана Мельникова за то, что тот сумел разгрести огромный завал недобросовестного законодательства.

«Мне еще вчера казалось, что это невозможно, — признался лидер КПРФ, — но сегодня и тут наведен порядок».

Он поблагодарил Владимира Кашина и Николая Харитонова за «разворот Думы к аграрному комплексу» и напомнил о впервые принятой программе устойчивого развития села. Работу Светланы Савицкой оценил за настойчивое решение проблем создания истребителя МИГ-41 и «использование своих знаний и талантов во имя безопасности страны». Депутатов Леонида Калашникова и Сергея Гаврилова он отметил за борьбу на укрепление Евразийского союза, отношений России и Белоруссии и отстаивание религиозных ценностей. Петра Толстого и Леонида Слуцкого поздравил с тем, что они «впервые за пять лет пробили брешь в законодательном творчестве и санкциях ПАСЕ». Правда, по мнению корифея российской политики, на каникулы его фракция уходит «с обеспокоенностью», потому что удалось проработать далеко не все пункты из послания президента.

Что касается этого плана, то еще по девяти его пунктам законопроекты приняты в первом чтении (их в приоритетном порядке рассмотрят в сентябре-октябре), по пяти пунктам законопроекты внесены и включены в приоритетную повестку на осеннюю сессию. По 14 пунктам ГД ожидает инициативы от правительства РФ.

Сергей Неверов рассказал, какую работу депутатам пришлось перенести на следующий рабочий период. Осенью законодатели детально обсудят вопросы регионов, компенсации выпадающих доходов субъектов, проведут парламентские слушания по налоговой политике. Доработают закон об интернет-продаже лекарств, темы зарплат в бюджетных сферах и рост тарифов. В конце следующей сессии Неверов предложил коллегам подвести первые итоги «мусорной реформы» и оценить справедливость тарифов на вывоз мусора.

Всего за шестую сессию Госдума приняла 325 законов, 280 из них, по мнению спикера Госдумы Володина, защищают права россиян, улучшают качество жизни и решают проблемы людей. Он отметил, что в думском «портфеле» остается 1240 законодательных инициатив, а от прошлых созывов осталось всего 38 законопроектов. Несмотря на то, что во время прошлогодней весенней сессии было принято больше законов, Володин призвал коллег не гнаться за количеством, а работать над качеством принимаемых законопроектов. Он также объявил новый приоритет Госдумы — принимать больше законов прямого действия.

«У нас есть право принимать такие законы, — напомнил спикер ГД. — Да, мы усложняем себе жизнь, но упрощаем жизнь нашим гражданам, берем ответственность за принятый закон на себя».

По словам Володина, сейчас россияне становятся заложниками подзаконных актов, которые долго разрабатываются и по-разному трактуются. Из-за этого решение проблем — для чего и принимаются законы — откладывается на несколько лет.

Из особенно важных законов по праву на жилье из прошедшей сессии Володин отметил проекты о запрете микрофинансовым организациям использовать жилье граждан как залог; запрете на передачу коллекторам долгов по ЖКХ; защите прав добросовестных приобретателей квартир и домов от мошеннических схем. Из законов о поддержке семей с детьми указал на уменьшение налоговой нагрузки, выделение 450 тысяч рублей на погашение ипотеки, ипотечные каникулы для семей в сложной ситуации. Напомнил, что уже в работе находится закон о возможности для братьев и сестер учиться в одной школе — также его могут распространить на дошкольное образование.

В первом чтении депутаты успели рассмотреть 224 законопроекта и вернутся к их обсуждению в сентябре.