Эксперт пояснил, почему ЕК не станет возобновлять переговоры по договору о Brexit

Брюссель создает Великобритании максимально некомфортные условия по вопросу выхода из состава ЕС. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Без возобновления

Еврокомиссия подтвердила неизменность позиции по достигнутому с Великобританией договору о Brexit; у Европейского союза нет намерений возобновлять переговоры по сделке. Такое заявление сделала представитель ЕК Мина Андреева.

Свою первую речь новый британский премьер Борис Джонсон посвятил теме Brexit. Он пообещал гражданам добиться нового соглашения с Европейского союза. Установленный дедлайн выхода Великобритании из Евросоюза — 31 октября. И Джонсон пообещал обеспечить Brexit к этой дате «без всяких «если» и «но». Более того, премьер не исключил сценария выхода Великобритании из ЕС без соглашения.

«Мы следили за выступлением премьера Джонсона, но я не стану комментировать каждый пункт его выступления. Мы, конечно, с удовольствием подтвердим позицию ЕС, которая не изменилась», — заявила представитель ЕК.

В ЕК отметили, что с Великобританией уже был достигнут договор о выходе, и «это была наилучшая сделка».

«Мы не станем возобновлять переговоры по соглашению», — добавила Андреева.

Некомфортные условия

Как отметил Станислав Бышок, после британского референдума 2016 года, где победили сторонники выхода страны из Европейского союза, в ряде континентальных государств ЕС, в частности во Франции и Нидерландах, стала довольно популярной идея провести аналогичные референдумы. По мнению евроскептиков, членство их государств в Евросоюзе в целом негативно сказывается как на их экономике, так и на безопасности из-за фактически отсутствующих внутриевропейских границ, через которые могут проникать в большом количестве появившиеся на континенте инокультурные мигранты, в том числе носители экстремистских идеологий и сторонники террористических организаций.

«Для того, чтобы снизить градус евроскептицизма на континенте, руководящим органам ЕС необходимо было сделать выход Великобритании из союза максимально некомфортным — в том числе предлагая невыгодные условия «развода». Это у Брюсселя получилось: срок Brexit’a неоднократно откладывался, в Британии случилось в связи с этим несколько политических кризисов, а дебаты о том, стоит ли все-таки покидать Евросоюз или надо провести второй референдум, идут до сих пор. Кроме того, континентальные евроскептики, в частности французское «Национальное объединение» и итальянская «Лига», сейчас заняли гораздо более мягкие позиции в отношении Брюсселя и не призывают к роспуску Евросоюза», — пояснил Станислав Бышок.

По словам эксперта, прошлый премьер-министр Британии Тереза Мэй, как многие считают, не подходила на роль жесткого переговорщика с ЕС относительно условий Brexit’a хотя бы по той причине, что сама была против выхода страны из Евросоюза. С Борисом Джонсоном же ситуация иная. Джонсон — жесткий евроскептик, сторонник не внутренней трансформации ЕС, но полного выхода Великобритании из этой структуры, чтобы в дальнейшем взаимодействовать с Брюсселем на равных.

«Джонсон обозначил, что готов к тому, чтобы в конце октября Британия покинула ЕС без соглашения. Это не означает, что страна разрушит торговые, экономические и иные контакты с континентом. Просто в течение какого-то периода отношения Великобритании и ЕС будут регламентироваться не евросоюзовскими соглашениями, а общими положениями ВТО. У Лондона и Брюсселя будет сколько угодно времени для того, чтобы определить наиболее приемлемые для них формы взаимодействия», — добавил Станислав Бышок.

Эксперт выразил мнение, что Борис Джонсон, очевидно, вполне смирился с тем, что никакого нового соглашения с Брюсселем до октября достигнуто не будет. Также не представляется реальным, что британский парламент проголосует за старое, согласованное с ЕС соглашение, которое он уже трижды отвергал при Терезе Мэй. Правда, парламент также отвергал и возможность выхода из ЕС без соглашения, но пока все идет именно к этому.