Стало известно, кто будет временным президентом Туниса после смерти ас-Себси

Тунис, 25 июля. Спикер парламента Туниса Мохамед Эннасер заявил, что он будет временным президентом страны, в соответствии с конституцией.

Заявление Эннасера распространило агентство Reuters. Напомним, президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался сегодня в военном госпитале в столице Туниса. Ему было 92 года. В тунисском МВД уверяют, что после кончины ас-Себси ситуация с безопасностью в стране стабильная, пишет РИА Новости со ссылкой на арабский спутниковый телеканал Sky News Arabia. Официальный спикер военного ведомства Халеда аль-Хаюни, МВД следит за обстановкой.

Ранее ЦИК Туниса назначил проведение президентских выборов на середину ноября этого года. Перед этим, 6 октября, тунисцам предстоит выбрать новый состав нового парламента.