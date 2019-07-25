Ковитиди назвала «морским пиратством» задержание Украиной российского танкера

Служба безопасности Украины задержала российский танкер, который якобы участвовал в блокировании Керченского пролива во время провокации украинских кораблей в ноябре 2018 года. Член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди назвала действия украинских силовиков «морским пиратством» и потребовала немедленно освободить российское судно и его команду.

Украинские спецслужбы заявили о задержании российского нефтяного танкера Neyma в порту Измаил в Одесской области. В сообщении СБУ утверждается, что танкер якобы использовался в ноябре 2018 года для перекрытия Керченского пролива, когда по нему пытались незаконно пройти украинские военные корабли. В ходе инцидента российские пограничники задержали 24 украинских моряка, которые находятся в российских тюрьмах в ожидании суда. СБУ планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте танкера в качестве «вещественного доказательства».

На инцидент жестко отреагировали российские политики, а также МИД РФ. Действия Киева резко осудил член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Если речь идет о захвате россиян в заложники, последствия не заставят себя ждать», — заявили в связи с инцидентом в МИД РФ.

«Морским пиратством» назвала действия Киева сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в комментарии для Федерального агентства новостей.

«Украина, ставшая на путь морского пиратства, обязана немедленно освободить российский танкер Neyma, — отметила Ковитиди. — Незаконное задержание российского судна и граждан РФ украинской стороной является грубейшим нарушением норм международного права, а также национального права Российской Федерации».

По словам Ольги Ковитиди, преступные действия Киева по отношению к российскому судну кардинально отличаются от законных действий российских пограничников, которые пресекли провокацию украинских военных, нарушивших государственную границу РФ.

«Украинские моряки, ставшие инструментом киевских властей для провоцирования военно-политического конфликта с РФ, были задержаны в Керченском проливе абсолютно законно. Эти действия не имеют ничего общего с провокационным задержанием российского танкера, который в установленном законом порядке осуществлял проход в порт Измаил Одесской области. Незаконные попытки Киева превратить российских моряков в предмет политического торга недостойны, недопустимы и требуют жесткого осуждения мировой общественностью. Мы также ждем оперативной реакции Международной морской организации (ІМО), которая непосредственно занимается вопросами обеспечения безопасности мореплавания», — подчеркнула Ольга Ковитиди.

МИД РФ сообщил, что задержанный в Измаиле танкер Neyma в марте 2019 года был переименован в Nika Spirit, на момент задержания судна на его борту находились от 11 до 16 моряков. Сообщается, что танкер принадлежит судовой компании из Геленджика «Альтомар шиппинг». Позже появилась информация, что экипаж задержанного танкера освобожден и возвращается домой, однако посольство РФ в Киеве эту информацию не подтвердило.