Попавшаяся на подделке подписей скандалистка Соболь не достойна быть политиком

Москва, 25 июля. «Юрист» ФБК Любовь Соболь не настроена на конструктивный диалог с властями, поэтому продолжает устраивать скандалы вокруг предвыборной кампании в Мосгордуму.

Последний раз Любовь Соболь закатила грандиозный скандал на заседании окружной избирательной комиссии 43-го округа, в котором баллотировалась «юрист» ФБК. В ходе заседания была объявлена минута молчания в честь Лилии Симанковой, секретаря территориальной избирательной комиссии Арбат, которая скончалась 16 мая. Поддельная подпись Симанковой была обнаружена в подписных листах Соболь. При этом сбор подписей стартовал только в июне. Соболь с криками сорвала минуту молчания, после чего закатила грандиозную истерику.

Подобное поведение недостойно настоящего политика и просто честного человека. Кроме того, регулярные скандалы и истерики в исполнении Соболь свидетельствуют о том, что она неспособна вести конструктивный диалог, а также является полностью непригодной для политики.

В настоящее Любовь Соболь активно призывать своих сторонников к беспорядкам и проведению незаконных митингов под предлогом ее недопуска на выборы в Мосгордуму. При этом Соболь умышленно опускает тот факт, что решение об отказе регистрации ее кандидатуры было принято на законных основаниях.

Ранее Московская городская избирательная комиссия отказала Соболь в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы. В Мосгоризбиркоме подчеркнули, что в подписных листах в поддержку Соболь обнаружено большое количество брака. В подписных листах Соболь обнаружено 14,67% недействительных подписей. При этом допустимый законом порог бракованных подписей составляет 10%.

Стоит отметить, что все «кандидаты из команды Навального», включая Илью Яшина и Любовь Соболь, были пойманы на подделке подписных листов.

Так, 29 июня сотрудники полиции обнаружили подпольную «фабрику», на которой осуществлялась фальсификация подписных листов в поддержку так называемых «независимых кандидатов». Кроме того, специалисты Мосизбиркома и министерства внутренних дел РФ обнаружили «мертвые души» в подписных листах Соболь и других «независимых кандидатов».