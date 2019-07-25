Володин предложил обеспечить жильем участковых инспекторов полиции

Москва, 25 июля. Участковых инспекторов полиции необходимо обеспечить служебным жильем в новых микрорайонах. С такой инициативой выступил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Есть вопрос, который касается комфорта и безопасности граждан. Речь идет об обеспечении служебным жильем участковых инспекторов полиции в новых микрорайонах», — рассказал он.

По его словам, сейчас немногие защитники правопорядка проживают на территории своих участков.

«И это серьезно влияет на качество работы, а в итоге — на обеспечение спокойствия наших граждан. Нам необходимо найти решение этого вопроса», — добавил председатель Госдумы.

Он обратил внимание на необходимость заняться данной проблемой в приоритетном порядке в осеннюю сессию, чтобы при поддержке президента, правительства, одобрении Совета Федерации принять такой закон.