Преобразившаяся Бабкина поразила поклонников новым имиджем

Москва, 25 июля. Народная и эстрадная исполнительница Надежда Бабкина воспользовалась услугами стилиста, поразив результатом преображения своих поклонников. Снимком нового имиджа она поделилась в своем профиле в Instagram.

На фотографии у певицы яркий макияж и новая прическа. На ней серебристого цвета куртка и черный комбинезон. Дополнительными элементами образа стали блестящая бижутерия и босоножки серо-металлического цвета на платформе.

«Равновесие держим!» — подписала кадр народная исполнительница.

Поклонников Бабкиной восхитил ее новый имидж. Они буквально засыпали исполнительницу комплиментами.

«Надежда, ты красавица!» — написал пользователь под ником sabaevami.

«Потрясающий образ», — восхитилась inna_lang.

«Очень красивая женщина! Восторг», — подчеркнула iamkaterinaterekhova.

«Когда на сердце весело — удержишь равновесие! Вы — позитивная всегда… И устоять вот так Вам — ерунда!» — заметила an.tonina_monahova.

«Надежда, Вы красотка! Дай Бог Вам здоровья и творческих успехов!» — написала kadulina.liudmila.

Ранее Бабкина поделилась с подписчиками фотоснимком, на котором запечатлена в ванне с пеной. Об этом напоминает «Газета Кемерова». Поклонники исполнительницы обратили внимание на хорошие формы 69-летней артистки. Однако некоторые пользователи Сети сочли снимок неприличным, поскольку Бабкиной «далеко не 20 лет».