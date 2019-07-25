Крымские татары заявили, что им нет дела до украинских инициатив

Симферополь, 25 июля. Крымским татарам нет никакого дела до инициатив Киева по определению статуса полуострова. Об этом в четверг заявил лидер крымско-татарской организации «Къырым бирлиги» Сейтумер Ниметуллаев.

«У нас свое государство — Россия. Крымские татары полноценно интегрировались как граждане РФ, живя в российском Крыму, поэтому нам нет никакого дела, что там обещают представители новой украинской власти», — отметил он.

Ниметуллаев подчеркнул, что у Украины было 23 года, чтобы улучшить жизнь крымских татар, однако она не особо интересовалось этим вопросом до тех пор, пока жители Крыма не проголосовали за возвращение в Россию. Теперь же все предложения Киева относительно Крыма являются ни чем иным, как вмешательством в дела другого государства, рассказал лидер «Къырым бирлиги» РИА Новости.

Напомним, что ранее советник президента Украины по политическим вопросам Никита Потураев предложил включить в текст конституции пункт о «национальной автономии» в Крыму. Это уже не первая подобная инициатива со стороны Киева. В конце мая Верховная рада призвала ООН «защитить» права крымских татар

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право коренных народов РФ. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в ответ напомнил, что крымские татары до 2014 года были в положении людей второго сорта, и Киев это не сильно волновало.



С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии. Каждый раз министерство иностранных дел Украины выпускало ноты протеста, требуя, чтобы все визиты на российский полуостров были согласованы с Киевом.