Госбюро Украины проводит допрос Порошенко

Киев, 25 июля. Допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко начался в Государственном бюро расследований в Киеве, об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Анжела Иванова.

«Допрос Петра Порошенко уже начался, он будет длиться точно больше часа», — сообщила Иванова.

По словам пресс-секретаря, бывшего президента Украины допрашивают по делу о продаже завода «Кузница на Рыбальском». Кроме того, Иванова сообщила о требовании адвоката Порошенко перенести допрос на несколько недель.

Ранее бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов обвинил Порошенко в отмывании средств и неуплате налогов при продаже завода. По данным Портнова, Порошенко легализовал 300 миллионов долларов доходов через оффшоры.

Директор бюро Роман Труба заявил, что против Порошенко в общей сложности возбуждено 11 уголовных дел. Его подозревают в превышении полномочий, неуплате налогов, отмывании денег, давлении на судебную власть, госизмене в связи с решением направить в Керченский пролив три бронекатера, которые впоследствии задержали из-за нарушения госграницы РФ.