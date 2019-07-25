Политолог оценил шансы нового главы Пентагона на решение иранского кризиса

Москва, 25 июля. Налаживание отношений с Ираном является приоритетом для нового главы Пентагона Марка Эспера, который заявил о готовности к диалогу с Тегераном без предварительных условий. Политолог из Швейцарии Дэниел Уорнер оценил шансы нового министра обороны США на решение иранского кризиса.

Эспер, вступив в должность главы Пентагона, заявил, что ситуация с задержаниями танкеров стала похожа на принцип «око за око», что, по его мнению, неправильно. Сначала Соединенное Королевство захватило иранское судно, затем Тегеран — британское, что еще больше осложнило обстановку в районе Персидского залива.

Уорнер отметил, что готовность Эспера к переговорам с Тегераном — безусловно позитивный ход. Однако политолог подчеркнул, что в этом вопросе далеко не все зависит от нового американского министра.

Он напомнил о советнике президента США по национальной безопасности Джоне Болтоне, который настроен резко против Ирана и диалога с ним. Без его одобрения Эспер вряд ли станет действовать, считает эксперт.

Есть и другие политики, вовлеченные в ситуацию, добавил политолог. К примеру, новый премьер-министр Британии, который накануне сменил на посту Терезу Мэй. Уорнер отметил, что Лондон и Париж хотели бы сохранить соглашения с Тегераном, однако с приходом Джонсона все может кардинально поменяться.

«Никто не знает, что будет делать Борис Джонсон. Никто. Даже сам Джонсон не знает, что Джонсон будет делать», — цитирует политолога телеканал «360».

По мнению Уорнера, новый глава британского правительства вполне может принять решение о выходе из сделки с Ираном, что сильно затруднит ситуацию и ослабит договор.

«Я могу только надеяться, что отношения будут дипломатичными. Ядерный договор сохранится», — заключил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп 8 мая прошлого года объявил о выходе Вашингтона из соглашения по ядерной программе, которое было достигнуто в 2015 году «шестеркой» стран, куда входит и Россия. Глава Белого дома сообщил о восстановлении ограничительных мер против иранской стороны, в том числе в отношении тех стран, что сотрудничают с Тегераном, пишет «Ридус». Через год Иран объявил о приостановке выполнения части своих обязательств в рамках этой сделки.

И без того напряженные отношения между Тегераном и Вашингтоном осложнились после нападения в Оманском заливе на два нефтяных танкера — Front Altair, который шел под флагом Маршалловых островов, и Kokuka Courageous, следовавший под флагом Панамы. Соединенные Штаты почти сразу заявили о том, что ответственность за атаки на танкеры в Оманском заливе лежит на Иране.

Кроме того, Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) 20 июня сообщил об уничтожении американского беспилотника Global Hawk в небе над в провинцией Хормозган в районе Персидского залива. Причиной назвали нарушение воздушного пространства Ирана. Произошедшее глава Белого дома посчитал «большой ошибкой» и не исключил, что за этим последует атака США на Иран.

КСИР на днях задержал в Ормузском проливе британский нефтяной танкер Stena lmpero, на котором находились российские граждане. Вашингтон и его союзники увидели в таком шаге угрозу со стороны Ирана.