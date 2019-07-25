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Проигнорировавшая допрос Соболь продолжает давить на МГИК

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Проигнорировавшая допрос Соболь продолжает давить на МГИК

Москва, 25 июля. Скандальная активистка, юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь, которой отказали в регистрации в качестве депутата в Мосгордуму, продолжает оказывать давление на работу избиркома.

Соболь по-прежнему шантажирует Мосгоризбирком и оказывает давление на его работу, несмотря на возбужденное уголовное дело. Протеже скандального блогера Алексея Навального вызвали на допрос из-за незаконных митингов, однако она решила проигнорировать официальную повестку.

Примечательно, что повестку получил ряд «независимых кандидатов», которые нарушили закон, проводя несанкционированные митинги. Вместо того, чтобы явиться в органы, команда Навального, в составе которой Соболь, вновь намеренно подвергает россиян опасности — призывает соотечественников стать участниками очередного незаконного митинга.

Напомним, оппозиционеры провели несколько несанкционированных акций в ответ на недопуск их к выборам в депутаты в МГД. Примечательно, что Мосгоризбирком и окружная комиссия отказали так называемым «независимым кандидатам» абсолютно законно. При проверке подданных оппозиционерами документов обнаружилось большое число недействительных подписей. Так, например, у Соболь в подписных листах более 14% брака при допустимых законом 10%.

Еще во время избирательной кампании обнаружились фабрики по рисовке автографов избирателей в пользу «независимых кандидатов». Кроме того, представители оппозиции не чурались собирать подписи у «мертвых душ» — в подписных листах фигурирует имена давно умерших москвичей.

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