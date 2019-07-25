ВСУ оборудуют новые позиции в зоне отвода сил на границе с ЛНР

Луганск, 25 июля. Украинские силовики оборудуют новые позиции в зоне отвода сил в районе Станицы Луганской, сообщил начальник пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

Осадчий констатировал, что разведка ЛНР выявила в районе Станицы Луганской работу двух групп украинских саперов в сопровождении БРДМ-2. Этот факт подтверждают отчеты наблюдателей миссии ОБСЕ на Украине.

«Нашей разведкой выявлены три новые позиции пятой роты третьего батальона 25-й воздушно-десантной бригады [ВСУ] и укрепленная траншея на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Станица Луганская», — констатировали в Народной милиции ЛНР.

Напомним, в 2016 году контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе подписала рамочное решение о разведении сил и средств участников гражданской войны на Украине. Отвод сил в районе Золотого и Петровского состоялся в 2016 году, в Станице Луганской — в июне этого года. Наблюдатели ОБСЕ на Украине 2 июля подтвердили завершение разведения сил и средств в районе Станицы Луганской.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. Жители некоторых регионов Донбасса — нынешний Донецкой и Луганкой народных республик — отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате госпереворота. Киев начал в регионе силовую операцию против местных жителей. Обстрелы в Донбассе продолжаются по настоящее время.