Минфин Украины озвучил сумму госдолга страны

Киев, 25 июля. Государственный долг Украины в июне вырос на 1,96 миллиарда долларов и достигает в настоящее время отметки в 80,35 миллиарда долларов. Сумму озвучили в пресс-службе министерства финансов страны.

«В течение июня в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 1,96 миллиарда долларов», — говорится в сообщении.

Как указали в министерстве, государственный долг Украины, по состоянию на 30 июня, составлял 80,35 миллиарда долларов. Таким образом, показатель вырос за месяц на 2,5%.

Напомним, в последние годы основным внешним источником финансирования для Киева оставался Международный валютный фонд. Его совет директоров в конце прошлого года утвердил новую кредитную программу для Украины, согласно которой в течение 14 месяцев Киев получит около 4 миллиардов долларов. В конце декабря был предоставлен первый транш в размере 1,4 миллиарда долларов.

Ранее украинский олигарх Игорь Коломойский порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не платить огромный долг и объявить в стране дефолт. Он считает, что Киеву стоит взять пример с Греции.

Политолог Андрей Иванов, комментируя предложение Коломойского в беседе с Федеральным агентством новостей, заявил, что объявление дефолта заставит Запад пересмотреть свое отношение к Киеву. Эксперт считает, что, если Украина решится на такой шаг, то потеряет уважение своих зарубежных партнеров.