Посольство РФ не подтвердило возвращение домой экипажа задержанного СБУ танкера

Геленджик, 25 июля. Посольство РФ в Киеве не подтвердило информацию о том, что экипаж задержанного Службой безопасности Украины в порту Измаил российского танкера Neyma возвращается домой.

Ранее компания-судовладелец «Альтомар шиппинг» сообщила, что якобы экипаж Neyma возвращается домой. В компании отметили, что моряки находятся в безопасности.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали российский танкер Neyma, СБУ готовит ходатайство для ареста корабля. В украинском ведомстве утверждают, что танкер был задержан якобы «за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе». На танкере уже провели обыск и допросили членов экипажа.

В МИД РФ, комментируя арест российского танкера, предупредили, что если Украина захватит в заложники российских моряков с танкера Neyma, последствия не заставят себя долго ждать.

Три корабля ВМС Украины устроили провокацию в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. Украинские военные корабли нарушили российскую границу в Черном море и, опасно маневрируя, двинулись в сторону Керченского пролива. При этом они игнорировали законные требования пограничников РФ остановиться. В итоге суда были задержаны, а 22 моряка ВМСУ и два сотрудника СБУ были арестованы. Все они обвиняются в нарушении госграницы РФ в составе организованной группы. Киевские власти считают, что моряки — военнопленные и требуют вернуть их на родину.