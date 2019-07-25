Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

СБУ опубликовала видео захвата российского танкера Neyma

1 147
0 Оставить комментарий

СБУ опубликовала видео захвата российского танкера Neyma

Киев, 25 июля. Видео задержания российского танкера Neyma в порту Измаила появилось в Сети. Запись обнародовала Служба безопасности Украины на своем Youtube-канале.

На кадрах можно видеть, как украинские силовики проводят обыски и изымают документы на борту корабля, а также задерживают членов экипажа. В сообщении на официальной странице СБУ в Facebook уточняется, что сейчас ведомство готовит ходатайства об их аресте. Украинская сторона считает, что этот танкер якобы участвовал в блокировке трех судов ВМСУ в Керченском проливе в ноябре минувшего года.



В МИД РФ уже предупредили, что если российские моряки будут захвачены в заложники, последствия не заставят себя ждать. Инцидент квалифицируют как грубейшее нарушение международного права. На случившееся уже отреагировали в Совете Федерации и в Госдуме. Так, сенатор Владимир Джабаров назвал захват танкера абсолютно незаконным, а председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий счел этот инцидент давлением на следствие в отношении украинских моряков, арестованных после керченской провокации 25 ноября 2018 года.
 

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров