СБУ опубликовала видео захвата российского танкера Neyma

Киев, 25 июля. Видео задержания российского танкера Neyma в порту Измаила появилось в Сети. Запись обнародовала Служба безопасности Украины на своем Youtube-канале.

На кадрах можно видеть, как украинские силовики проводят обыски и изымают документы на борту корабля, а также задерживают членов экипажа. В сообщении на официальной странице СБУ в Facebook уточняется, что сейчас ведомство готовит ходатайства об их аресте. Украинская сторона считает, что этот танкер якобы участвовал в блокировке трех судов ВМСУ в Керченском проливе в ноябре минувшего года.





В МИД РФ уже предупредили, что если российские моряки будут захвачены в заложники, последствия не заставят себя ждать. Инцидент квалифицируют как грубейшее нарушение международного права. На случившееся уже отреагировали в Совете Федерации и в Госдуме. Так, сенатор Владимир Джабаров назвал захват танкера абсолютно незаконным, а председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий счел этот инцидент давлением на следствие в отношении украинских моряков, арестованных после керченской провокации 25 ноября 2018 года.

