Лукашевич поднял вопрос о секретных тюрьмах СБУ на заседании ОБСЕ

Вена, 25 июля. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич в ходе заседания постоянного совета организации поднял вопрос о секретных тюрьмах Службы безопасности Украины.

Лукашевич напомнил, что ранее глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер подтвердила информацию о существовании секретных тюрем СБУ, которые располагались в населенных пунктах на линии соприкосновения в Донбассе, а также в других регионах Украины. При этом сотрудникам миссии ООН по правам человека удалось установить имена 184 человек, которые незаконно удерживались в секретной тюрьме СБУ в Харькове.

Он также добавил, что недавно в СМИ появилась информация, согласно которой аналогичные тюрьмы создавались украинскими спецслужбами и добровольческими батальонами в ряде городов Донбасса.

«Очевидно, устроители таких «пунктов удержания» в свое время «вдохновились» примером Гуантанамо и «секретных тюрем» ЦРУ в Евросоюзе, где люди содержались под стражей за гранью норм международного гуманитарного права», — отметил Лукашевич.

По его словам, украинские силовики и националисты применяли пытки к людям, которые содержались в тайных тюрьмах, однако данные факты не получили должной правовой оценки и реакции со стороны международных правозащитных организаций.

«Никто не понес ответственности. Во многом это обусловило формирование чувства вседозволенности у разного рода радикалов», — добавил Лукашевич.

Постпред России при ОБСЕ также добавил, что неделю назад в СМИ были опубликованы данные, которые подтверждают финансовую связь между украинскими националистическими группировками и государственными органами Украины.

Ранее РИА Новости опубликовало масштабное расследование, в котором сообщалось о секретных тюрьмах СБУ и украинских добровольческих батальонов. Секретные тюрьмы базировались в Мариуполе, Харькове, Красноармейске и Краматорске. При этом тайная тюрьма СБУ в Красноармейске действует и сейчас.