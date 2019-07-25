Поклонская рассказала, кто поддержал ее в вопросе смены думских комитетов

Депутат Государственной думы Российской Федерации Наталья Поклонская рассказала, что хотела заниматься вопросами международной политики еще с самого начала своей работы в нижней палате парламента. И вот со старта осенней сессии 2019 года ее желание осуществится.

Заместитель председателя комитета ГД РФ по безопасности и противодействию коррупции на пресс-конференции, прошедшей в Москве, заявила, что с 10 сентября будет входить в комитет по международным делам (его возглавляет Леонид Слуцкий). Некоторые подробности она рассказала в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей.

«На самом деле, я хотела войти в этот комитет сразу же после выборов в Думу (состоялись 18 сентября 2016 года. — Прим. ФАН), — призналась Поклонская. — Однако так случилось, что я оказалась в другом. Но вот сейчас как раз пришло время осуществить то намерение».

Для этого она специально общалась со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным и с руководителем фракции «Единой России» Сергеем Неверовым. Оба они, по словам бывшего прокурора Республики Крым, положительно отреагировали на ее просьбу и выразили поддержку. Равно как и Слуцкий.

Поклонская при этом отметила, что уже давно занимается международными делами.

«Я езжу на протяжении месяцев четырех в Сирийскую Арабскую Республику, — пояснила депутат. — Перевожу раненых детей в Россию для проведения лечения и оказания медицинской помощи. То есть моя миссия — это исключительно гуманитарные вопросы. Кроме того, я ездила в Сербию».

В этой стране она участвовала в переговорах, посещала местный парламент — Народную скупщину, где, как признается, была очень приятная и интересная встреча с депутатами.

«Ну, и, конечно, на систематической основе посещаю Донецкую и Луганскую Народные Республики, хотя это, в принципе, и не назовешь международной политикой, — отметила Поклонская. — В общем, буду развивать все эти направления. И надеюсь на благоразумие и рассудительность наших международных партнеров».

Последнюю фразу она сказала по поводу своего пребывания в пресловутых санкционных списках, по причине чего ее могут не пускать в те или иные страны. Ограничения наложены из-за деятельного участия Поклонской в событиях «крымской весны» 2014 года. И теперь она хочет еще активнее бороться за международное признание полуострова.

Поклонская высказалась и по теме возможного появления в Конституции Украины пункта о так называемой «национальной автономии» Крыма.