Пушков рассказал, кто стоит за арестом российского танкера на Украине

Москва, 25 июля. За арестом российского танкера в украинском Измаиле стоят политические силы, которые пытаются не допустить нормализацию отношений между Киевом и Москвой. Об этом в четверг заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

По его словам, арест корабля стал ответом на парламентские выборы, большинство мест во время которых взяли сторонники президента Владимира Зеленского.

«В Киеве, безусловно, есть заговор с целью срыва каких либо сдвигов в отношениях с РФ. Выборы прошли плохо для этих сил. Отсюда — арест СБУ российского танкера. Рассчитанный и преднамеренный ход сторонников тотальной враждебности к России в стилистике Порошенко», — пишет Пушков в Twitter.

В четверг Службы безопасности Украины задержала в измаильском порту Одесской области российский танкер Neyma, который якобы блокировал украинские корабли в Керченском проливе. Сотрудники СБУ, военные прокуроры и пограничники провели обыск на борту судна, забрали всю документацию и бортовые журналы, а также провели допрос экипажа. Сам же корабль был арестован как вещдок.

В министерстве иностранных дел России заявили, что действия СБУ могут обернуться для Киева серьезными последствиями.

Напомним, что в конце прошлого года три украинских бронекатера вторглись в российские воды в Керченском проливе. Военные корабли игнорировали требования российских пограничников и совершали опасные маневры. В итоге все три бронекатера были задержаны, а их экипаж арестован. Российская сторона предлагала экстрагировать предполагаемых нарушителей при условии, что украинские суды будут судить моряков в соответствии с российским законодательством, однако Киев ответил отказом.