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Пенсионерка из России утонула на отдыхе в Черногории

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Пенсионерка из России утонула на отдыхе в Черногории

Подгорица, 25 июля. Гражданка России утонула рядом с черногорским пляжем Самсара в населенном пункте Бечичи. Об этом в четверг сообщило национальное телевидение страны со ссылкой на правоохранительные службы.

По имеющимся данным, российской путешественнице было 74 года. Отмечается, что пенсионерка скончалась до приезда врачей. Медики не зафиксировали на теле туристки следов насилия.

Согласно информации национальной службы статистики Черногории, в 2018 году страну посетили примерно 335 тысяч россиян.

В середине июля сообщалось, что женщина и ее дочь утонули в технологическом водоеме в Кузбассе.

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