Донбасс поддержал назначение Затулина спецпредставителем Госдумы по миграции и гражданству

Высшее руководство республик Донбасса отреагировало на учреждение российским парламентом новой должности — специального представителя Государственной думы России по вопросам миграции и гражданства и назначение на нее первого заместителя председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, члена фракции «Единая Россия» Константина Затулина, рассказал Федеральному агентству новостей руководитель пресс-центра Института стран СНГ, помощник депутата Иван Скориков.

Как отметил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, война в Донбассе привела к огромному потоку беженцев в Российскую Федерацию. Такие миграционные процессы не могли не поднять множество вопросов, связанных с проживанием, работой, получением гражданства.

«Мы благодарны Российской Федерации за то внимание, которое уделяется нашим землякам, переехавшим в Россию. Это подтверждает и наличие самого института специального представителя Госдумы по вопросам миграции и гражданства. Рад назначению на эту должность первого заместителя председателя Комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, руководителя Института стран СНГ Константина Затулина. Он глубоко погружен в детали этой темы, является профессионалом и просто неравнодушным человеком, патриотом, что очень важно для осуществления данной деятельности. Желаю Константину Федоровичу успехов на этом важнейшем поприще!» — заявил Пушилин.

По словам и.о. министра иностранных дел Луганской Народной Республики Владимира Дейнего, Константин Затулин давно и результативно поддерживает как республики Донбасса, так и отдельно взятых граждан ДНР и ЛНР, оказавшихся в сложных обстоятельствах. В том числе в вопросах гражданства и особого порядка применения миграционных норм к гражданам республик, что особенно важно было в период до признания наших паспортов.

«И в нынешней ситуации, когда ряд решений по вопросам предоставления гражданства РФ по упрощенной процедуре принят, отдельные аспекты их применения и предложения по совершенствованию механизма требуют серьезной проработки. Эти задачи, в числе других, вполне можно возложить на спецпредставителя по вопросам миграции и гражданства. А Константин Федорович давно уже глубоко погружен в контекст этих вопросов и может максимально эффективно применить наработанный опыт в подготовке путей их решения», — пояснил Дейнего.

Сразу после голосования в парламенте Затулин сообщил СМИ, что намерен на новой должности в первую очередь заняться продвижением законотворческих инициатив по вопросам репатриации — возвращения соотечественников в Россию, а также открыть общественную приемную спецпредставителя в Государственной думе.