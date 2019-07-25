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Зрители нашли ляп в трейлере российского сериала «Чернобыль»

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Зрители нашли ляп в трейлере российского сериала «Чернобыль»

Москва, 25 июля. Зрители обнаружили в трейлере российского сериала «Чернобыль» ляп — на автомобилях из разных сцен одинаковый регистрационный знак.

Интернет-пользователи обнаружили, что автомобильный номер на автобусе на автовокзале такой же, как и на пожарной машине.

Трейлер российского сериала «Чернобыль» производства Amalgama Studio появился в Сети в четверг. Главные роли в картине исполнили Игорь Петренко и Надежда Михалкова, также в сериале задействованы Александр Феклистов, Мария Андреева, Елена Яковлева и другие.

В начале мая на экраны вышел мини-сериал «Чернобыль» от HBO. Картина посвящена аварии на Чернбыльской АЭС в 1986 году, ликвидации последствий этой аварии и расследованию ее причин. Главные роли исполнили Джаред Харрис, Стеллан Скарсгорд, Эмили Уотсон, Пол Риттер, Джесси Бакли. Отметим, что сериал, состоящий из пяти эпизодов, был признан самым популярным по версии  IMDb — одного из крупнейших мировых порталов, посвященных кинематографу. 

Кроме того, на осень следующего года запланирован выход российского фильма, основанного на реальной истории команды добровольцев-ликвидаторов чернобыльской аварии. Режиссером выступит Данила Козловский, который дебютировал как кинорежиссер с фильмом «Тренер». В картине Козловского снимаются Равшана Куркова, Оксана Акиньшина, Игорь Черневич и другие.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года: взорвался реактор, что привело к крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетике.  

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