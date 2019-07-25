Владелец задержанного СБУ танкера рассказал о судьбе экипажа

Экипаж задержанного СБУ российского танкера «Нейма» был отпущен и уже едет домой. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявили в компании «Альтомар Шиппинг».

«Да, это наш «пароход». С экипажем все нормально. Экипаж едет домой, их отпустили, все хорошо, — заявили корреспонденту ФАН в компании. — Претензий и вопросов к экипажу не было».

При этом представитель «Альтомар Шиппинг» не смогла объяснить причины, по которым российское судно зашло в украинский порт, где его не могли не задержать спецслужбы «незалежной».

«Я не могу ответить на этот вопрос. На этот вопрос может ответить только руководитель. Он будет в понедельник. Он занимается этими вопросами. Он вне зоны доступа», — пояснила представитель компании.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины объявила о задержании российского судна «Ника Спирит», ранее называвшегося «Нейма», в связи с тем, что оно якобы использовалось спецслужбами РФ в операции по захвату украинских военных кораблей в районе Керченского пролива.

Напомним, 25 ноября 2018 года танкер «Нейма» заблокировал Керчь-Еникальский канал и тем самым не пропустил в Азовское море три корабля ВМС Украины: катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». По данным ФСБ России, украинские корабли не реагировали на законные команды российских силовиков, представляли опасность для судоходства в районе Керченского пролива, и поэтому были задержаны.

По данным сайта rusprofile.ru, ООО «Альтомар Шиппинг» было зарегистрировано в 2002 году в городе Геленджик Краснодарского края. Его уставной капитал составляет 10 000 рублей.