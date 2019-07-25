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Местную власть в России могут обязать строить соцобъекты в новых районах

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Местную власть в России могут обязать строить соцобъекты в новых районах

Москва, 25 июля. Было бы правильно законодательно обязать местную власть при строительстве новых микрорайонов предусматривать и обеспечивать возведение социальных объектов. С такой инициативой выступил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«С чем мы сегодня сталкиваемся? Жилье построено, но нет школы, садика, поликлиники, магазина. Люди постоянно обращаются с этими вопросами», — рассказал он.

Хорошо, когда в микрорайоне есть свободные земельные участки и возможность, хоть и с опозданием, построить социальные объекты. Но есть случаи, когда таких участков уже нет, отметил председатель Госдумы.

«Это обрекает людей либо на поиск нового жилья, либо на преодоление трудностей, когда приходится возить ребенка в садик, школу в другой микрорайон», — пояснил Володин.

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