Местную власть в России могут обязать строить соцобъекты в новых районах

Москва, 25 июля. Было бы правильно законодательно обязать местную власть при строительстве новых микрорайонов предусматривать и обеспечивать возведение социальных объектов. С такой инициативой выступил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«С чем мы сегодня сталкиваемся? Жилье построено, но нет школы, садика, поликлиники, магазина. Люди постоянно обращаются с этими вопросами», — рассказал он.

Хорошо, когда в микрорайоне есть свободные земельные участки и возможность, хоть и с опозданием, построить социальные объекты. Но есть случаи, когда таких участков уже нет, отметил председатель Госдумы.