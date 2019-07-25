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Попавшейся на фальсификациях и махинациях Соболь светит место в камере, считает эксперт

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Призывающая к беспорядкам ради хайпа Соболь потеряла связь с реальностью, считает юрист

Москва, 25 июля. Скандальной стороннице блогера Алексея Навального и юристу так называемого ФБК Любови Соболь светит место в камере, а не кресло в Мосгордуме, заявил юрист, бывший сотрудник штаба Навального Виталий Серуканов.

По мнению эксперта, Соболь сейчас больше похожа на провокатора, который уверен в своей безнаказанности. Она уже «обурела от чувства хайпа», заметил Серуканов в комментарии Nation News.

«У Соболь есть малолетний ребенок, и она по полной использует эту ситуацию: она умышленно идет на нарушение закона, она умышленно вызывает внимание полиции на себя. Соболь питается информационным хайпом, ее подпитывают эти скандалы», — заметил юрист.

Он подчеркнул, что сторонница Навального и ее команда «подставили весь пул независимых кандидатов 14 июля». По словам Серуканова, многие задавались вопросом, кто же принес палатки и призывал к беспорядкам. Оказалось, что этим занималась команда Соболь.

«Соболь сейчас похожа на такого провокатора, который уверен в своей безнаказанности, она уже обурела от чувства хайпа. Она уже не понимает, где реальность, а где вымысел. Ей нужна медикаментозная помощь не по поводу так называемой голодовки, а по поводу ее психического состояния: человек сходит с ума, чем и пользуется Навальный в своих целях», — подчеркнул Серуканов.

Призывающая к беспорядкам ради хайпа Соболь потеряла связь с реальностью, считает юрист

По его словам, сложившаяся ситуация страшная, «если смотреть на это с точки зрения здравого смысла». Эксперт также обратил внимание на тот факт, что протеже Навального «вбивает своим сторонникам идею, что они особенные и что им ничего не будет».

«Однако власти не будут терпеть эти провокации бесконечно, всему приходит конец. И Соболь просто харкает в колодец, из которого пьет. Она подставляет, возможно, и других кандидатов», — резюмировал эксперт.

Напомним, сторонников Навального не зарегистрировали в качестве кандидатов на выборы в Мосгордуму из-за массовых фальсификаций подписей. Так, у юриста так называемого ФБК Любови Соболь выявили 725 недостоверных подписей, а это более 14% от общего числа, хотя законом допускается только 10%. Еще во время проведения подписной кампании сторонницу Навального уличили в фальсификациях и махинациях. Оказывается, она организовала тайный штаб по «рисовке» подписей в свою пользу. Кроме того, в ее подписных листах оказались фамилии покойных москвичей.

 

Соболь и другие сателлиты Навального признавать своих ошибок не стали и решили обвинить в неудачах на политическом поприще избирательные комиссии. Так называемая «несистемная» оппозиция начала призывать жителей столицы принять участие в несанкционированных митингах. Следственный комитет после незаконных акций и попытке давления на Мосгоризбирком  возбудил уголовное дело.

Юриста так называемого ФБК вызвали на допрос, однако она проигнорировала повестку, наплевав тем самым на законодательство РФ.

Призывающая к беспорядкам ради хайпа Соболь потеряла связь с реальностью, считает юрист

Отметим, глава ЦИК Элла Памфилова пресекла попытку Соболь вовлечь ее в несогласованную акцию протеста у стен московской мэрии. Она объяснила уже экс-кандидатам на выборах в Мосгордуму, что МГИК не подчиняется Центральной избирательной комиссии и указала на незнание избирательного законодательства. 

Подробнее о том, к каким методам прибегают сторонники Навального, занимающиеся откровенными провокациями, Федеральное агентство новостей рассказывает в фильме «Анатомия протеста».

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