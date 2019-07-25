Попавшейся на фальсификациях и махинациях Соболь светит место в камере, считает эксперт

Москва, 25 июля. Скандальной стороннице блогера Алексея Навального и юристу так называемого ФБК Любови Соболь светит место в камере, а не кресло в Мосгордуме, заявил юрист, бывший сотрудник штаба Навального Виталий Серуканов.

По мнению эксперта, Соболь сейчас больше похожа на провокатора, который уверен в своей безнаказанности. Она уже «обурела от чувства хайпа», заметил Серуканов в комментарии Nation News.

«У Соболь есть малолетний ребенок, и она по полной использует эту ситуацию: она умышленно идет на нарушение закона, она умышленно вызывает внимание полиции на себя. Соболь питается информационным хайпом, ее подпитывают эти скандалы», — заметил юрист.

Он подчеркнул, что сторонница Навального и ее команда «подставили весь пул независимых кандидатов 14 июля». По словам Серуканова, многие задавались вопросом, кто же принес палатки и призывал к беспорядкам. Оказалось, что этим занималась команда Соболь.

«Соболь сейчас похожа на такого провокатора, который уверен в своей безнаказанности, она уже обурела от чувства хайпа. Она уже не понимает, где реальность, а где вымысел. Ей нужна медикаментозная помощь не по поводу так называемой голодовки, а по поводу ее психического состояния: человек сходит с ума, чем и пользуется Навальный в своих целях», — подчеркнул Серуканов.

По его словам, сложившаяся ситуация страшная, «если смотреть на это с точки зрения здравого смысла». Эксперт также обратил внимание на тот факт, что протеже Навального «вбивает своим сторонникам идею, что они особенные и что им ничего не будет».

«Однако власти не будут терпеть эти провокации бесконечно, всему приходит конец. И Соболь просто харкает в колодец, из которого пьет. Она подставляет, возможно, и других кандидатов», — резюмировал эксперт.

Напомним, сторонников Навального не зарегистрировали в качестве кандидатов на выборы в Мосгордуму из-за массовых фальсификаций подписей. Так, у юриста так называемого ФБК Любови Соболь выявили 725 недостоверных подписей, а это более 14% от общего числа, хотя законом допускается только 10%. Еще во время проведения подписной кампании сторонницу Навального уличили в фальсификациях и махинациях. Оказывается, она организовала тайный штаб по «рисовке» подписей в свою пользу. Кроме того, в ее подписных листах оказались фамилии покойных москвичей.

Соболь и другие сателлиты Навального признавать своих ошибок не стали и решили обвинить в неудачах на политическом поприще избирательные комиссии. Так называемая «несистемная» оппозиция начала призывать жителей столицы принять участие в несанкционированных митингах. Следственный комитет после незаконных акций и попытке давления на Мосгоризбирком возбудил уголовное дело.

Юриста так называемого ФБК вызвали на допрос, однако она проигнорировала повестку, наплевав тем самым на законодательство РФ.

Отметим, глава ЦИК Элла Памфилова пресекла попытку Соболь вовлечь ее в несогласованную акцию протеста у стен московской мэрии. Она объяснила уже экс-кандидатам на выборах в Мосгордуму, что МГИК не подчиняется Центральной избирательной комиссии и указала на незнание избирательного законодательства.

Подробнее о том, к каким методам прибегают сторонники Навального, занимающиеся откровенными провокациями, Федеральное агентство новостей рассказывает в фильме «Анатомия протеста».